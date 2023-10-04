ناد أميركي يعوض جماهيره ماليا إذا لم يلعب ميسي

عرض نادي شيكاغو فاير، المنافس في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم، تعويضات للجماهير التي ستحضر مباراته ضد إنتر ميامي اليوم الأربعاء إذا لم يشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وغاب اللاعب الحاصل على الكرة الذهبية 7 مرات عن آخر 3 مباريات لإنتر ميامي بسبب إصابة عضلية.

وقال شيكاغو الليلة الماضية إنه في حالة عدم مشاركة ميسي سيقدم النادي رصيدا بقيمة 250 دولارا للاشتراكات الجديدة في الموسم المقبل، أو 50 دولارا لأي شخص غير قادر على استخدام رصيد الاشتراكات الجديدة لجميع مشتري تذاكر المباراة الواحدة.

وأضاف شيكاغو في بيان "بسبب عدم تأكدنا رسميا من موقف ليونيل ميسي لمباراتنا في الغد.. نتفهم خيبة أمل جماهيرنا لعدم مشاهدته".

وتسبب انتقال ميسي، الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين نهاية العام الماضي في قطر، إلى إنتر ميامي في يوليو/تموز بزيادة هائلة لأسعار تذاكر مباريات الفريق على أرضه وخارجها.