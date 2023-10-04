ملف "المغرب وإسبانيا والبرتغال" يظفر باستضافة مونديال 2030

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء إقامة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، فيما ستقام أول 3 مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة.

وكان الملف المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا هو الملف الوحيد لاستضافة البطولة.

بدوره، أكد ملك المغرب محمد السادس خبر اختيار ملف المغرب وإسبانيا البرتغال كمرشح وحيد لاستضافة كأس العالم 2030.

وأضاف ملك المغرب -في بيان صادر عن الديوان الملكي- أن "هذا القرار من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم يعتبر إشادة واعترافا بالمكانة المرموقة للمغرب بين الأمم الكبيرة".

وتابع البيان "بهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك عن تهنئته لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددا جلالته التأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل في تكامل تام مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة".

🟥 #آخر_خبر | الملك محمد السادس يعلن منح الفيفا تنظيم مونديال 2030 لإسبانيا 🇪🇸 والبرتغال 🇵🇹 والمغرب 🇲🇦 pic.twitter.com/vdBqxLs7ae — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) October 4, 2023

ويعتبر طلب الترشيح المغربي السادس من نوعه بعد الإخفاق في 5 مناسبات سابقة، كانت الأولى لمونديال 1994 واستضافته الولايات المتحدة الأمريكية، والأخيرة في نسخة 2026 التي ذهبت لمصلحة الملف المشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يعلن تنظيم احتفالات مئوية كأس العالم في أوروغواي وإقامة 3 مباريات من مونديال 2030 في الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي@AJASports pic.twitter.com/O2nhzvwh2l — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) October 4, 2023

بدوره، قال أليخاندرو دومينغيز رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) إن أوروغواي والأرجنتين وباراغواي ستستضيف أول 3 مباريات في كأس العالم 2030.

وأقيمت كأس العالم لأول مرة في 1930 في أوروغواي، ونجح أصحاب الأرض في حصد اللقب، وستكون هذه أول نسخة من كأس العالم تقام في ثلاث قارات وست دول.

وذكر الفيفا في بيان "وافق مجلس الفيفا بالإجماع على الملف الوحيد -والذي يجمع المغرب والبرتغال وإسبانيا- لاستضافة البطولة في 2030، وتأهلت الدول الثلاث بطريقة مباشرة إلى النهائيات باعتبارها صاحبة الضيافة".

وتابع "إضافة إلى ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار السياق التاريخي لأول نسخة على الإطلاق لكأس العالم وافق مجلس الفيفا بالإجماع أيضا على أن تستضيف مونتيفيديو احتفالية استثنائية لهذه النسخة لتقام أول ثلاث مباريات على الترتيب في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي".

ويتطلب القرار الذي اتخذه مجلس فيفا موافقة نهائية خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي العام المقبل.

🚨 BREAKING ‼️ The first three matches of the FIFA World Cup 2030 will be played in Argentina, Uruguay, and Paraguay, with the remainder of the tournament taking place in Spain, Portugal, and Morocco.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/3rDIJykaW5 — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) October 4, 2023

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس العالم 2030 في أوروغواي، التي سيخوض منتخبها اللقاء الافتتاحي للبطولة، وهو ما ينطبق أيضا على الأرجنتين وباراغواي، اللتين تستضيفان المباراة الأولى لمنتخبيهما في المونديال،

ثم تستمر الفعاليات في المغرب والبرتغال وإسبانيا.

وتقرر مشاركة جميع الدول المضيفة الست في البطولة مباشرة، مع تأهل 42 منتخبا آخر للمونديال عبر بوابة التصفيات القارية.

وصرح السويسري جياني إنفانتينو رئيس "فيفا" أنه "عام 2030، سيكون لدينا بصمة عالمية فريدة من نوعها، 3 قارات – أفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية – 6 دول – الأرجنتين والمغرب وباراغواي والبرتغال وإسبانيا وأوروغواي – ترحب بالعالم وتوحده بينما تحتفل معا باللعبة الجميلة، والمئوية وكأس العالم فيفا".

وتحدث إنفانتينو عن انطلاق المونديال في قارة أمريكا الجنوبية التي تستضيف 3 لقاءات، حيث قال "ستقام أول هذه المباريات الثلاث بالطبع في الملعب الذي بدأ فيه كل شيء، إنه ملعب سنتيناريو الأسطوري في مونتيفيديو، على وجه التحديد للاحتفال بالنسخة المئوية لكأس العالم".

وباشتراك المغرب في تنظيم كأس العالم 2030، سيقام المونديال في قارة أفريقيا للمرة الثانية، بعد نسخة عام 2010 في جنوب أفريقيا، بينما استضافت كل من الأرجنتين وإسبانيا نسختي 1978 و1982 على الترتيب.

وتستعد البرتغال وباراجواي لاستضافة مباريات كأس العالم لأول مرة مثل المغرب، لكن الدول الثلاث سبق لها تنظيم العديد من البطولات القارية.

وكشف فيفا أيضا أن ملفات تنظيم كأس العالم التالية (مونديال 2034) ستقتصر على قارتي آسيا وأوقيانوسيا فقط، بناء على قرار مجلس الاتحاد الدولي، وذلك بعدما تم إسناد استضافة مونديال 2026 لقارة أمريكا الشمالية، حيث تقام البطولة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نية بلاده الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2034، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

فيما ذكرت تقارير إخبارية أن أستراليا، التي حققت نجاحا كبيرا في تنظيمها لكأس العالم للسيدات هذا العام بالاشتراك مع نيوزيلندا، أبدت أيضا اهتماما باستضافة مونديال 2034.