نشر التسجيل الصوتي بين الحكام قبل إلغاء هدف ليفربول بمرمى توتنهام

كشفت لجنة الحكام في إنجلترا النقاب عن تفاصيل الحوار الذي دار بين حكم تقنية الفيديو المساعد (فار) وحكم الساحة الذي أدار مباراة توتنهام هوتسبير وليفربول يوم السبت الماضي، في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت تلك المباراة إلغاء هدف صحيح لصالح ليفربول سجله الكولومبي لويس دياز بداعي التسلل، وعند مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو ثبت القرار بعدم احتساب الهدف، في حالة فجّرت جدلا واسعا وانتقادات لحكام المباراة.

بعد ذلك، خرجت لجنة الحكام الإنجليزية واعترفت بعدم صحة قرار الحكام بعدم احتساب الهدف، مؤكدة أن حكما "الفار" دارين إنغلاند ودان كوك فشلا في التعامل مع الحالة، وفق شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

ونشرت اللجنة مقطع الفيديو مع كامل تفاصيل الحوار الذي سُمع فيه حكم تقنية الفيديو يتحدث إلى مساعده من أجل إظهار أفضل زاوية لاتخاذ القرار الصحيح حول وجود دياز في موقف تسلل من عدمه، وعند التأكد من صحة موقف اللاعب، تم التأكيد أنه تم الانتهاء من فحص الحالة.

🗣️"لقد استأنفوا المباراة، ولا يمكنني فعل أي شيء…" جزء من الحوار الذي دار بين حكم المباراة وتقنية الفيديو لجنة حكام الدوري الإنجليزي تكشف عن تسجيل صوتي لنداء التسلل غير الصحيح الذي احتسب على لويز دياز من قبل حكم مباراة توتنهام وليفربول#الدوري_الإنجليزي #توتنهام_ليفربول https://t.co/wDADIAXVfl — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 3, 2023

اللافت في الأمر أن الحكم المسؤول عن تقنية "الفار" كان يعتقد أن الهدف احتسب وأنه راجع اللقطة من أجل تأكيد الهدف، في حين كان الواقع في الملعب يشير إلى أن الهدف ألغي بداعي التسلل.

وعند الانتهاء من مراجعة الحالة، أكد إنغلاند لحكم الساحة سيمون هوبر أن الفحص قد انتهى مع عدم وجود تغيير على القرار، وحينها ثبت إلغاء الهدف من قبل الحكم.

وعند استئناف اللعب، انتبه المساعد دوك إلى سوء التفاهم الذي حدث، وأدرك أنهم وقعوا في خطأ فادح ليطلب من إنغلاند تنبيه حكم الساحة إلى القرار الصحيح.

لكن إنغلاند أكد حينها أنه لا يمكنه إيقاف اللعب بعد استئنافه، حيث قال "لا أستطيع فعل أي شيء الآن" وكررها 5 مرات وفق "سكاي سبورتس"، التي أكدت أن هوبر أٌبلغ بالخطأ خلال الشوط الأول.

وفي الوقت نفسه أصدرت لجنة الحكام بيانا عبر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، أكدت فيه أنها راجعت جميع الظروف التي أدت إلى إلغاء الهدف، وأنها بصدد اتخاذ بعض القرارات الهامة.

ما هو رأي محللينا بالهدف الملغي لدياز الذي أثار الجدل في الدوري الإنجليزي الممتاز؟#الدوري_الإنجليزي #توتنهام_ليفربول pic.twitter.com/ujsEnQWhiQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 30, 2023

وقال البيان "تؤكد لجنة الحكام أننا أجرينا مراجعة كاملة للظروف التي أدت إلى إلغاء هدف لويس دياز بين توتنهام وليفربول. ندرك أن المعايير لم ترقَ إلى مستوى التوقعات، واعترفنا بالخطأ لليفربول مباشرة بعد انتهاء المباراة".

وأضاف "قدمنا تقريرا مفصلا بالحادثة، إلى جانب نشر تفاصيل المحادثة بين غرفة تقنية حكم الفيديو والمساعد والحكام داخل الملعب، تمت مشاركته مع نادي ليفربول وجميع أندية الدوري الإنجليزي".

وحسب البيان، اتخذت اللجنة بعض القرارات التي من شأنها التقليل من إمكانية حدوث أي خطأ في المستقبل، أبرزها تطوير بروتوكول الاتصال بين الحكام من أجل رفع جودة التواصل بين الحكم وفريق "الفار" فيما يتعلق بالقرارات على أرض الملعب، كما سيتم التحقق من الحالة التي تُراجع قبل تأكيد القرار على أرض الملعب.

وتابع "تلتزم لجنة الحكام بتحسين أداء غرفة الفيديو من خلال برنامج تدريبي جديد بدأ هذا الموسم من أجل أن يقوم كل عنصر بدوره على أحسن وجه، سواء الحكام والمساعدون في غرفة الفيديو أو الحكام ومساعدوهم على أرض الملعب".

وأشار البيان إلى العقوبة التي فُرضت على إنغلاند ولوك باستبعادهما من باقي مباريات الجولة السابعة من البريميرليغ، كما لن يُوكل إليهما أي مباراة في الجولة المقبلة.