شاهد- سجل هدفا ثم أغمي عليه.. انهيار مفاجئ للاعب في الدوري الإيطالي

أثار أحد اللاعبين ذعر زملائه والفريق المنافس بعد أن سقط على الأرض مغشيا عليه عقب تسجيله هدفا في إحدى مباريات دوري الدرجة الرابعة بإيطاليا.

وشهدت مباراة تيرمولي 1920 وروما سيتي -التي أقيمت لحساب الجولة الرابعة من بطولة الدوري- سقوط اللاعب نيكولو ديلماسترو على الأرض بعدما سدد الكرة في الشباك وأحرز هدفا رائعا، حيث فقد وعيه.

ووصلت الكرة إلى ديلماسترو على الجهة اليمنى لينطلق بها صوب مرمى الفريق المنافس، وبعد دخوله منطقة الجزاء سددها أقصى الزاوية المعاكسة لتستقر في الشباك.

la cosa migliore di tutto il weekend di serie d: riceve sulla destra, entra in area, calcia, segna, cade, sviene, sostituito. pic.twitter.com/M98Cj1XgvV — رقم (@cuadradismo) October 3, 2023

وسارع زملاؤه إليه من أجل الاحتفال بالهدف، لكنهم فوجئوا به وهو ملقى على الأرض دون حراك، ليطلبوا على الفور تدخل الجهاز الطبي للفريق وفق ما وثق مقطع فيديو منتشر على منصة "إكس".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن زملاء ديلماسترو لم يكونوا على معرفة بما حدث له وكيف يتصرفون، لكن الطاقم الطبي تدخل في الوقت المناسب وقدم العلاج للاعب داخل الملعب.

وقرر الكادر الطبي للفريق منع ديلماسترو من إكمال المباراة، ثم فضل المدرب استبداله بعد لقطة "مرعبة" كادت تتحول إلى "مأساة"، وفق وصف "ماركا".

ولم يعلن نادي تيرمولي 1920 حتى اللحظة عن الأسباب التي أدت إلى انهيار اللاعب وسقوطه أرضا، لكن "ماركا" تعتقد أن درجة الحرارة المرتفعة هي أحد الأسباب الرئيسية لما جرى لديلماسترو.

وضاعفت هذه الحادثة معاناة تيرمولي 1920 الذي خسر المباراة على أرضه وبين جماهيره 2-4.