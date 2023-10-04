بعد إنجاز المغرب.. السعودية تعلن نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء، نيته الترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034، بعد دقائق من مطالبة الاتحاد الدولي (الفيفا) للدول في آسيا ومنطقة الأوقيانوس بالتقدم للاستضافة.

وقال الاتحاد السعودي، إنه ينوي الترشح لاستضافة البطولة "وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد نحو تسخير كل الإمكانات والطاقات، لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم".

ويأتي إعلان السعودية بعد إعلان الاتحاد الدولي (الفيفا) أن نسخة 2030 ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، مع إقامة أول 3 مباريات -أيضا- في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي.

سمو #ولي_العهد: رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034، تعد انعكاسًا لما وصلت إليه – ولله الحمد – من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزًا قياديًا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث… pic.twitter.com/fAwNDjJUqA — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 4, 2023

وأكد الفيفا أن نسخة 2034 ستقام في آسيا أو منطقة الأوقيانوس، وطالب الدول في المنطقتين بالتقدم بطلبات للترشح.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله، "رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034، تعدّ انعكاسا لما وصلت إليه، ولله الحمد، من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزا قياديا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية، وإرث حضاري وثقافي عظيم".

وأضاف "نية الاستضافة تأتي تأكيدا على الجهود الواضحة والكبيرة، التي تقوم بها المملكة في نشر رسائل السلام والمحبة في العالم، التي تعدّ الرياضة أحد أهم وأبرز أوجهها، كونها وسيلة مهمة لالتقاء الشعوب بمختلف أعراقهم وتعدد ثقافاتهم، وهو ما دأبت المملكة على تحقيقه في مختلف المجالات؛ ومنها المجال الرياضي".

يذكر أن قطر كانت أول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف كأس العالم، إذ أقيمت على أراضيها نسخة 2022، ووصفها (الفيفا) بأنها الأفضل على مر التاريخ، كما أن إيرادات البطولة بلغت 7 مليارات ونصف مليار دولار، بزيادة قدرها مليار دولار عن النسخة السابقة من المونديال (روسيا 2018).