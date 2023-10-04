بسبب إلغاء هدف دياز.. كلوب يطالب بإعادة مباراة ليفربول وتوتنهام

طالب الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول اليوم الأربعاء، بإعادة مباراة فريقه أمام توتنهام، التي خسرها "الريدز"، مطلع الأسبوع، بعد أن ألغى نظام حكم الفيديو المساعد هدفا بالخطأ كما تسبب في طرد كيرتس جونز لاعب الليفر.

وخسر ليفربول 2-1 أمام مضيفه توتنهام في الدوري الممتاز في مباراة أكملها بـ9 لاعبين وأخفق حكم الفيديو في إلغاء هدف صحيح للويس دياز.

ولم يكن دياز متسللا لكن ارتباك حكم الفيديو حول القرار الأصلي تسبب في احتساب مخالفة لصالح توتنهام بدلا من تأكيد هدف ليفربول.

وأقرت لجنة الحكام بذلك واعتذرت عن الخطأ لكن كلوب قال إن هذا لم يحدث اختلافا.

🗣 "I think the only outcome should be a replay… Something like that has never happened." Jurgen Klopp discusses the VAR audio that has been released since Liverpool's incorrectly disallowed goal against Tottenham 🎙🔴 pic.twitter.com/LanJACtB6j — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 4, 2023

وقال كلوب قبل مواجهة سانت جيلواز البلجيكي بالدوري الأوروبي غدا الخميس "أعتقد أن هذه المباراة يجب أن تعاد. من المحتمل ألا يحدث ذلك، الرأي المعارض يتعلق بأننا ربما نفتح الباب أمام الجميع للمطالبة بالمثل".

وأضاف "أعتقد أن هذا الموقف غير مسبوق، على حد ذاكرتي لم يحدث هذا من قبل، لذا يجب أن تكون الإعادة القرار الصحيح".

وقال كلوب إن الحكام يجب ألا يتحملوا اللوم على الأخطاء وإنما يجب أن تسمح القواعد لهم بتصحيح الأخطاء. لم يتعمدوا ذلك، ولا يجب أن ننسى، إنه خطأ واضح".

وأكمل "يجب أن نشكل موقفا أو نحاول تشكيل موقف حيث يمكن لهؤلاء اتخاذ أفضل القرارات، خطأ جسيم لكل المشتركين في القرار يجب تصحيحه في الحال، لكن بالتأكيد يظن هؤلاء أنه لا يمكن فعل ذلك، حسنا.. لنُعد المباراة وإذا حدث هذا في المرة المقبلة امنحهم فرصة للتصحيح".

إليكم فيديو ما حدث من حوار ونقاش بين حكم المباراة وطاقم تحكيم تقنية الـ"VAR" في مباراة ليفربول وتوتنهام وماهو رأي محللينا بالموضوع؟#الدوري_الانجليزي_الممتاز #ليفربول_توتنهام pic.twitter.com/9u5hWnLQTK — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 3, 2023

كما أشار كلوب إلى أن طرد جونز، بسبب التحام ضد لاعب وسط توتنهام إيف بيسوما، كان "خطأ واضحا ومؤكدا".

كما طرد ديوجو جوتا في نفس اللقاء للحصول على إنذارين متتاليين.

ويتصدر ليفربول المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي بعد التفوق على لاسك لينتس في الجولة الافتتاحية.