بسبب إلغاء هدف دياز.. كلوب يطالب بإعادة مباراة ليفربول وتوتنهام

طالب الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول اليوم الأربعاء، بإعادة مباراة فريقه أمام توتنهام، التي خسرها "الريدز"، مطلع الأسبوع، بعد أن ألغى نظام حكم الفيديو المساعد هدفا بالخطأ كما تسبب في طرد كيرتس جونز لاعب الليفر.

وخسر ليفربول 2-1 أمام مضيفه توتنهام في الدوري الممتاز في مباراة أكملها بـ9 لاعبين وأخفق حكم الفيديو في إلغاء هدف صحيح للويس دياز.

ولم يكن دياز متسللا لكن ارتباك حكم الفيديو حول القرار الأصلي تسبب في احتساب مخالفة لصالح توتنهام بدلا من تأكيد هدف ليفربول.

وأقرت لجنة الحكام بذلك واعتذرت عن الخطأ لكن كلوب قال إن هذا لم يحدث اختلافا.

