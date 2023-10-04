بالفيديو.. رونالدو يتصدر جوائز الأفضل في الدوري السعودي

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جوائز الأفضل في شهر سبتمبر/أيلول الماضي في الدوري السعودي لكرة القدم، التي أعلن عنها حساب البطولة على منصة "إكس" أمس الثلاثاء.

وفاز رونالدو بجائزة أفضل لاعب في الشهر، للمرة الثانية على التوالي، بعد استمراره في التألق مع النصر وتصدره قائمة هدافي الدوري برصيد 10 أهداف، مبتعدا بفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه ومنهم زميله في الفريق ساديو ماني.

واحتفى النصر، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس بفوز قائده بالجائزة، وكتب معلقا على ذلك: "لا تسأل لمن الأفضلية لأن هذا السؤال مضيعة للوقت في وجوده، نجم النصر رونالدو اللاعب الأفضل في الدوري للشهر الثاني على التوالي".

وكان للنصر نصيب آخر من جوائز الأفضل، حيث حقق مدرب الفريق لويس كاسترو جائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر/أيلول.

أما في باقي الجوائز، ففاز حارس نادي الاتحاد مارسيلو غروهي بجائزة صاحب أفضل قفاز في الشهر عن الجولات 5 و6 و7 و8، فيما توج مدافع التعاون السعودي معاذ فقيهي بجائزة أفضل لاعب واعد.

واحتفى فريقا الاتحاد والتعاون بلاعبيهما اللذين فازا بجائزتي الأفضل عن شهر سبتمبر/أيلول.

أفضل لاعب واعد في #دوري_روشن_السعودي لشهر سبتمبر 🔝 معاذ فقيهي لاعب التعاون يتحصل على الجائزة المقدمة من @Roshnksa 🏆🇸🇦 #yallaRSL pic.twitter.com/kpNUeCME3J — دوري روشن السعودي (@SPL) October 3, 2023

مدرب الفريق الأقوى هجومًا 💪

لويس كاسترو مدرب شهر سبتمبر بلا منازع وينال جائزة @Roshnksa 🏆🇵🇹 #دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/wy3gE9edoN — دوري روشن السعودي (@SPL) October 3, 2023

لا تسـأل لمن الأفضلية!

لأن هذا السؤال مضيعة للوقت في وجوده 🤩 نجم نادي #النصر كريستيانو رونالدو 👑

اللاعب الأفضل في الدوري للشهر الثاني على التوالي 🔝 https://t.co/SHxiA0TaTG — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 3, 2023

القفاز الأفضل في سبتمبر 🧤🌟 pic.twitter.com/Eq0e58UNVC — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 3, 2023