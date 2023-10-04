رياضة

بالفيديو.. رونالدو يتصدر جوائز الأفضل في الدوري السعودي

RIYADH, SAUDI ARABIA - AUGUST 12: Cristiano Ronaldo of Al Nassr celebrates after scoring the team's second goal during the Arab Club Champions Cup Final between Al Hilal and Al Nassr at King Fahd International Stadium on August 12, 2023 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)
رونالدو يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 10 أهداف (غيتي)
4/10/2023

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جوائز الأفضل في شهر سبتمبر/أيلول الماضي في الدوري السعودي لكرة القدم، التي أعلن عنها حساب البطولة على منصة "إكس" أمس الثلاثاء.

وفاز رونالدو بجائزة أفضل لاعب في الشهر، للمرة الثانية على التوالي، بعد استمراره في التألق مع النصر وتصدره قائمة هدافي الدوري برصيد 10 أهداف، مبتعدا بفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه ومنهم زميله في الفريق ساديو ماني.

واحتفى النصر، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس بفوز قائده بالجائزة، وكتب معلقا على ذلك: "لا تسأل لمن الأفضلية لأن هذا السؤال مضيعة للوقت في وجوده، نجم النصر رونالدو اللاعب الأفضل في الدوري للشهر الثاني على التوالي".

وكان للنصر نصيب آخر من جوائز الأفضل، حيث حقق مدرب الفريق لويس كاسترو جائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر/أيلول.

أما في باقي الجوائز، ففاز حارس نادي الاتحاد مارسيلو غروهي بجائزة صاحب أفضل قفاز في الشهر عن الجولات 5 و6 و7 و8، فيما توج مدافع التعاون السعودي معاذ فقيهي بجائزة أفضل لاعب واعد.

واحتفى فريقا الاتحاد والتعاون بلاعبيهما اللذين فازا بجائزتي الأفضل عن شهر سبتمبر/أيلول.

المصدر : الجزيرة