رياضة

إيران تؤكد عدم تأثر علاقتها مع السعودية بإلغاء مباراة وتعلن اتفاقهما على إعادتها

إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني
تمثال لقاسم سليماني في ملعب مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني (مواقع التواصل)
4/10/2023

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن العلاقات بين الرياض وطهران تسير بالاتجاه الصحيح، وإن إلغاء مباراة كرة القدم بين سيباهان الإيراني وضيفه الاتحاد السعودي لن يؤثر في العلاقات التي استؤنفت هذا العام.

وألغيت المباراة التي كانت مقررة الاثنين الماضي في أصفهان ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا "بسبب ظروف غير متوقعة"، حسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقال الاتحاد في بيان رسمي مساء الاثنين الماضي "يجدد الاتحاد الآسيوي التزامه بضمان وسلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين"، وتابع "وسوف تتم إحالة الأمر إلى اللجان المعنية".

لكن مصدرا في النادي السعودي أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أن إدارييه استاؤوا من وجود تمثال في الملعب للواء الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في ضربة جوية أميركية في بغداد عام 2020.

A picture obtained by AFP from the Iranian news agency Tasnim on October 2, 2023, shows a bust of slain Revolutionary Guards commander Qasem Soleimani on the pitch at the Naghsh-e-Jahan Stadium in Isfahan during the AFC Champions League Group C football match between Irans Sepahan and Saudi Arabias Al-Ittihad. - The match set to take place in the Iranian city of Isfahan "has been cancelled due to unanticipated and unforeseen circumstances", the AFC Champions League said in a statement, without elaborating. However an official with Saudi side Al Ittihad said a dispute arose after club administrators objected to a bust of Soleimani, who was killed by a US drone strike in 2020. (Photo by MORTEZA SALEHI / AFP)
تمثال قاسم سليماني كان ضمن 3 تماثيل وضعت في الملعب (الفرنسية)

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عن أمير عبد اللهيان قوله "كنت على اتصال مع وزير الخارجية السعودي (فيصل بن فرحان) في أثناء أحداث المباراة هذه"، مؤكدا أن "العلاقات بين طهران والرياض تمضي قدما، ويجب ألا نسمح بأن تصبح الرياضة أداة سياسية بين يدي أي من الطرفين".

ودعا الوزير الإيراني الاتحاد الآسيوي للتعامل مع المباراة "من الناحية الفنية"، مشيرا إلى أن طهران والرياض اتفقتا على تحديد موعد جديد لها.

وأعلن الجانب الإيراني "انسحاب الاتحاد" لأسباب وصفها بـ"الهاوية" ورد بطل السعودية، في بيان عقب وصول الفريق إلى جدة، أن مراقب الاتحاد الآسيوي (الطاجيكي إسلاموف دافلاماند) هو من أبلغ الفريق" بعدم إقامة المباراة في موعدها، وأنه يمكنهم المغادرة".

وأبرمت طهران والرياض في أبريل/ نيسان الماضي اتفاقا برعاية بكين لاستئناف العلاقات وإعادة فتح مقار البعثات الدبلوماسية في البلدين.

وفي مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، أجرى الاتحاد السعودي اتفاقا مع نظيره الإيراني على إقامة مباريات الفرق السعودية والإيرانية في مختلف المسابقات الكروية بنظام الذهاب والإياب بعد اللعب على ملاعب محايدة منذ 2016.

وفي ظل هذا الاتفاق، أعاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هذا الموسم السماح بإقامة مباريات الأندية السعودية والإيرانية في دوري الأبطال بنظام الذهاب والإياب في البلدين.

واستضافت إيران في 19 سبتمبر/أيلول الماضي أول فريق سعودي على أراضيها منذ 7 أعوام، حين فاز النصر السعودي، ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو على مضيفه برسيبوليس بنتيجة 2-صفر.

ولم يحل إلغاء مباراة الاتحاد وسيباهان في إقامة مباراة أخرى كانت مقررة ليلة الثلاثاء على ملعب آزادي في طهران ضمن دوري أبطال آسيا كذلك، وانتهت بفوز الهلال السعودي ونجمه البرازيلي نيمار على مضيفه نساجي مازندران 3-صفر.

المصدر : الجزيرة + وكالات