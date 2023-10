إيران تؤكد عدم تأثر علاقتها مع السعودية بإلغاء مباراة وتعلن اتفاقهما على إعادتها

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن العلاقات بين الرياض وطهران تسير بالاتجاه الصحيح، وإن إلغاء مباراة كرة القدم بين سيباهان الإيراني وضيفه الاتحاد السعودي لن يؤثر في العلاقات التي استؤنفت هذا العام.

وألغيت المباراة التي كانت مقررة الاثنين الماضي في أصفهان ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا "بسبب ظروف غير متوقعة"، حسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقال الاتحاد في بيان رسمي مساء الاثنين الماضي "يجدد الاتحاد الآسيوي التزامه بضمان وسلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين"، وتابع "وسوف تتم إحالة الأمر إلى اللجان المعنية".

The #ACL match between 🇮🇷 Sepahan FC and 🇸🇦 Al Ittihad scheduled to take place at the Naghsh-e-Jahan Stadium in Isfahan has been cancelled due to unanticipated and unforeseen circumstances!

READ: https://t.co/ywDuesHsoq pic.twitter.com/pnF7LJ1V9Z

— #ACL (@TheAFCCL) October 2, 2023