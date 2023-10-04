إيران تؤكد عدم تأثر علاقتها مع السعودية بإلغاء مباراة واتفاق على إعادتها

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن العلاقات بين الرياض وطهران تسير بالاتجاه الصحيح، وإن إلغاء مباراة كرة القدم بين سيباهان الإيراني وضيفه الاتحاد السعودي لن يؤثر في العلاقات التي استؤنفت هذا العام.

وألغيت المباراة التي كانت مقررة الاثنين الماضي في أصفهان ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا "بسبب ظروف غير متوقعة"، حسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقال الاتحاد في بيان رسمي مساء الاثنين الماضي "يجدد الاتحاد الآسيوي التزامه بضمان وسلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين"، وتابع "وسوف تتم إحالة الأمر إلى اللجان المعنية".

The #ACL match between 🇮🇷 Sepahan FC and 🇸🇦 Al Ittihad scheduled to take place at the Naghsh-e-Jahan Stadium in Isfahan has been cancelled due to unanticipated and unforeseen circumstances! READ: https://t.co/ywDuesHsoq pic.twitter.com/pnF7LJ1V9Z — #ACL (@TheAFCCL) October 2, 2023

لكن مصدرا في النادي السعودي أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أن إدارييه استاؤوا من وجود تمثال في الملعب للواء الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في ضربة جوية أميركية في بغداد عام 2020.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عن أمير عبد اللهيان قوله "كنت على اتصال مع وزير الخارجية السعودي (فيصل بن فرحان) في أثناء أحداث المباراة هذه"، مؤكدا أن "العلاقات بين طهران والرياض تمضي قدما، ويجب ألا نسمح بأن تصبح الرياضة أداة سياسية بين يدي أي من الطرفين".

ودعا الوزير الإيراني الاتحاد الآسيوي للتعامل مع المباراة "من الناحية الفنية"، مشيرا إلى أن طهران والرياض اتفقتا على تحديد موعد جديد لها.

وأعلن الجانب الإيراني "انسحاب الاتحاد" لأسباب وصفها بـ"الهاوية" ورد بطل السعودية، في بيان عقب وصول الفريق إلى جدة، أن مراقب الاتحاد الآسيوي (الطاجيكي إسلاموف دافلاماند) هو من أبلغ الفريق" بعدم إقامة المباراة في موعدها، وأنه يمكنهم المغادرة".

وأبرمت طهران والرياض في أبريل/ نيسان الماضي اتفاقا برعاية بكين لاستئناف العلاقات وإعادة فتح مقار البعثات الدبلوماسية في البلدين.

وفي مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، أجرى الاتحاد السعودي اتفاقا مع نظيره الإيراني على إقامة مباريات الفرق السعودية والإيرانية في مختلف المسابقات الكروية بنظام الذهاب والإياب بعد اللعب على ملاعب محايدة منذ 2016.

وفي ظل هذا الاتفاق، أعاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هذا الموسم السماح بإقامة مباريات الأندية السعودية والإيرانية في دوري الأبطال بنظام الذهاب والإياب في البلدين.

واستضافت إيران في 19 سبتمبر/أيلول الماضي أول فريق سعودي على أراضيها منذ 7 أعوام، حين فاز النصر السعودي، ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو على مضيفه برسيبوليس بنتيجة 2-صفر.

ولم يحل إلغاء مباراة الاتحاد وسيباهان في إقامة مباراة أخرى كانت مقررة ليلة الثلاثاء على ملعب آزادي في طهران ضمن دوري أبطال آسيا كذلك، وانتهت بفوز الهلال السعودي ونجمه البرازيلي نيمار على مضيفه نساجي مازندران 3-صفر.