أبطال أوروبا.. ريال مدريد ينتصر ومان يونايتد يخسر وأرسنال يسقط

انفرد فريق ريال مدريد الإسباني بصدارة المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه نابولي الإيطالي 3-2 في الجولة الثانية من المسابقة، والتي شهدت فوز سبورتينغ براغا البرتغالي على يونيون برلين الألماني 3-2.

وتقدم نابولي بهدف أحرزه ليو أوستياجارد (19) وتعادل "الملكي" في الدقيقة الـ27 عن طريق فينيسيوس جونيور، قبل أن يسجل جود بيلينغهام الهدف الثاني للريال في الدقيقة الـ34 لينتهي الشوط الأول بتقدم الريال 2-1.

ريال مدريد يستغل خطأ لاعب نابولي جيوفاني دي لورينزو ويسجل هدف التعادل#دوري_أبطال_أوروبا #نابولي_ريال_مدريد pic.twitter.com/ZHv2cuMBC5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 3, 2023

مجهود فردي كبير لبيلينغهام يسفر عن الهدف ثاني لريال مدريد#دوري_أبطال_أوروبا #نابولي_ريال_مدريد pic.twitter.com/Yx5WZWAXqS — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 3, 2023

وفي الشوط الثاني، تمكن نابولي من تسجيل هدف التعادل عن طريق بيوتر زيلينسكي في الدقيقة الـ54 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الـ78، سجل "الميرينغي" الهدف الثالث عن طريق النيران الصديقة عندما سدد فيديريكو فالفيردي كرة قوية اصطدمت بالعارضة ثم بأليكس ميريت حارس نابولي وعانقت الشباك.

ورفع ريال مدريد رصيده على ست نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد نابولي عند 3 نقاط في المركز الثاني.

مأساة يونايتد

استمرت البداية الكارثية لمانشستر يونايتد هذا الموسم بعد سقوطه 3-2 أمام ضيفه غلطة سراي التركي ليتذيل المجموعة الأولى من البطولة القارية. وافتتح "المانيو" التسجيل عبر االدانماركي راسموس هويلوند (17). لكن تفوق صاحب الأرض لم يدم سوى لست دقائق إذ أدرك ويلفريد زاها التعادل في مرمى فريقه السابق بعد خطأ دفاعي.

وأعاد هويلوند التقدم ليونايتد في الدقيقة الـ67، وبعد الهدف بأربع دقائق، أدرك كرم أكتوركوجلو التعادل للفريق التركي ليطبق الصمت على جماهير يونايتد.

وتسبب خطأ الحارس أندريه أونانا في ارتكاب زميله كاسيميرو ركلة جزاء وحصوله على الإنذار الثاني.

وأطاح ماورو إيكاردي بالكرة خارج المرمى، لكنه استعاد رباطة جأشه بعد ذلك ليهز الشباك قبل 9 دقائق من النهاية.

وتقدم غلطة سراي إلى المركز الثاني بأربع نقاط فيما بقي يونايتد من دون نقاط.

وفي مباراة ثانية بالمجموعة ذاتها، أحرز البديل ماتيس تيل هدفا قرب النهاية ليقلب بايرن ميونخ تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه كوبنهاغن ويحافظ على سجله القياسي في دور المجموعات بدوري الأبطال.

وبدا بايرن في مأزق عندما اهتزت شباكه بتسديدة لوكاس ليراغر بعد 11 دقيقة من الاستراحة. لكن جمال موسيالا أدرك التعادل لبايرن بتسديدة رائعة من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الـ66.

وحسم تيل فوز بايرن بعد تمريرة من مولر قبل 7 دقائق من النهاية ليحافظ بطل ألمانيا على سجله الخالي من الهزيمة في 36 مباراة في دور المجموعات.

ويتصدر بايرن المجموعة الأولى بست نقاط متقدما بنقطتين على غلطة سراي التركي ويملك كوبنهاجن نقطة واحدة في المركز الثالث فيما يتذيل يونايتد الترتيب بدون نقاط.

مفاجأة لانس

وفي المجموعة الثانية، فجر لانس الفرنسي مفاجأة كبيرة وفاز على ضيفه أرسنال الإنجليزي 2-1، وفي المباراة الثانية بالمجموعة ذاتها تعادل آيندهوفن الهولندي بصعوبة شديدة مع ضيفه إشبيلية الإسباني 2-2.

ويتصدر لانس ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بفارق نقطة واحدة عن أرسنال صاحب المركز الثاني مقابل نقطتين لإشبيلية في المركز الثالث ونقطة واحدة لآيندهوفن في المركز الأخير.

وعلى ملعب "بوليرت ديليليس"، بدا "المدفعجية" في طريقه للخروج بفوز عريض بعد أن تقدم عبر مهاجمه البرازيلي غابريل جيسوس بهدف بعد 14 دقيقة فقط من البداية.

لكن فرحة أرسنال لم تستمر طويلا حيث أدرك أدريان توماسون التعادل للانس (25) ثم أحرز إيلي واهي هدف الفوز في الدقيقة الـ69.

وعلى ملعب "فيليبس"، تقدم نيمانيا جوديل بهدف لإشبيلية في الدقيقة الـ68 ثم تعادل لوك دي يونغ لآيندهوفن من ضربة جزاء في الدقيقة الـ86 لكن بعد دقيقة واحدة فقط سجل المغربي يوسف النصيري الهدف الثاني لإشبيلية، ثم خطف جوردان تيزي هدف التعادل القاتل لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع.

فوز صعب لإنتر

وفي المجموهة الرابعة، فاز إنتر ميلان على ضيفه بنفيكا البرتغالي بهدف نظيف والتي شهدت أيضا فوز ريال سوسيداد الإسباني على ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدفين نظيفين.

ويدين إنتر ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماركوس تورام الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ62.

ورفع إنتر ميلان وصيف النسخة الماضية، رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف ريال سوسيداد. في المقابل ظل فريق بنفيكا بلا رصيد في قاع الترتيب.