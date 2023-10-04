آسياد هانغجو.. ذهبيتان للبحرين وواحدة للقطري برشم في أم الألعاب وسيطرة خليجية بالفروسية

أضافت البحرين ميداليتين ذهبيتين وبرونزية إلى رصيدها اليوم الأربعاء، وتُوّج القطري معتز برشم بذهبية الوثب العالي في ألعاب القوى، في حين شهدت مسابقة قفز الحواجز للفرق في الفروسية سيطرة خليجية مطلقة على المراكز الأولى، بإحراز السعودية الذهبية أمام قطر ثم الإمارات، وذلك خلال دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في مدينة هانغجو الصينية.

وفي أم الالعاب، كان القطري برشم على الموعد مرة جديدة للفوز بذهبيته الثالثة في الألعاب الآسيوية، بعد نسختي 2010 و2014، بحلوله في المركز الأول في مسابقة الوثب العالي، مسجلا 2.35 م، في حين كانت الفضية من نصيب الكوري الجنوبي وو سانغ-هيوك (2.33 م)، ونال الياباني توموهيرو شينو البرونزية (2.29 م).

وقال برشم بعد فوزه، "أنا فخور بما حققت، كان لدي حلم بأن أحقق 3 ذهبيات في الآسياد، لا سيما أنني لم أشارك في النسخة الأخيرة في جاكرتا بداعي الإصابة، فتمكنت من العودة، وإعادة الذهب إلى قطر".

وفي رد على سؤال إذا كان إعلانه أن آسياد هانغجو ستكون آخر ألعاب يشارك فيها، قال برشم، "كل شيء وارد، أنا آخذ كل موسم بموسمه، كل لحظة أكون فيها في الملعب أحاول تقديم ما لدي، وممكن أن تكون كل بطولة هي الأخيرة لي، ومن الممكن أن تكون هذه آخر دورة آسيوية لي".

وأكد البطل القطري أنه يحتاج إلى قسط من الراحة في الوقت الحالي، قبل بدء الاستعداد للألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل.

ذهبية للأدعــــم🥇🇶🇦 أسطورة ألعاب القوى العالمية معتز برشم يحقق ذهبية الوثب العالي في أسياد هانغتشو . كفو صقرنا الذهبي .. كفو يالأدعم 🇶🇦💪 A New Gold Medal 🥇🇶🇦 Athletics legend Mutaz Barshim wins High Jump gold medal at Hangzhou 2022 Asian Games.#كلنا_الأدعم… pic.twitter.com/cQC8ZKK1lk — Team Qatar 🇶🇦 (@qatar_olympic) October 4, 2023

وحلّ السوري مجد الدين غزال سادسا بتسجيله (2.19 م)، وهو أفضل رقم شخصي له هذا العام.

أما البحرين، فأحرزت الذهبية الأولى بواسطة العداء بيرهانو بالو، الذي فاز بسباق 5 الآف متر للرجال، وقطع السباق في زمن 13:17:40 دقيقة، وحقق رقما جديدا لدورة الألعاب الآسيوية، وكان المركز الثاني من نصيب الهندي أفيناش سابلي (13:21.09 د)، بينما حقق البحريني داويت أدماسو البرونزية (13:25.63 د).

وكانت الذهبية الأخرى لفريق التتابع في سباق 4 مرات 400 م للسيدات، وتألق الفريق البحريني وحطم الرقم القياسي للألعاب بزمن 3:27.65 دقيقة، وتكوّن الفريق من العدّاءات: منى مبارك، وأولاكيمي أديكويا، وزينب محمد، وسلوى عيد ناصر.

وفازت الهند بالمركز الثاني ونالت الفضية (3:27.85 د)، والبرونزية كانت من نصيب سريلانكا (3:30.88 د).

وفي فئة الرجال لسباق التتابع 4 مرات 400 م، أحرزت الهند الميدالية الذهبية، وقطر الفضية، وسريلانكا البرونزية.

فـرســــــــــاااااان من ذهـــــببببببببببب 🇸🇦🥇 انتزع المنتخب السعودي لقفز الحواجز الميدالية الذهبية لمنافسات الفروسية، قفز الحواجز -الفرق- بعد تصدره بلا أخطاء بإجمالي زمن 111.83 ث ضمن دورة الألعاب الآسيوية الـ19 🐎 مبروووووووككك يارجججاااللل 👏👏👏💚💚💚💚… pic.twitter.com/R4qHujA1bM — Saudi Olympic & Paralympic Committee (@saudiolympic) October 4, 2023

سيطرة خليجية في الفروسية

وسيطرت دول الخليج على ميداليات مسابقة قفز الحواجز للفرق في الفروسية، بعد فوز السعودية بالميدالية الذهبية أمام قطر والإمارات، اللتين نالتا الفضية والبرونزية على التوالي.

وسجل رباعي الفريق السعودي: عبد الرحمن الراجحي، ورمزي الدهامي، وعبد الله الشربتلي، ومشاري الحربي، زمنا قدره 220.86 ثانية، ليتقدم نظيره القطري (229.96 ث)، والإماراتي (226.84 ث)، بينما حلّ الفريق الكويتي رابعا (230.75 ث).

وانطلق مشوار الفروسية السعودية مع ميداليات الآسياد منذ المشاركة الأولى في الدوحة في 2006 بذهبية الفرق التي حافظت عليها في غوانغجو 2010 حيث أحرزت -كذلك- ذهبية وبرونزية الفردي، بواسطة رمزي الدهامي وخالد العيد.

وفي آسياد إنتشيون 2014، حققت الفروسية السعودية ذهبية الفردي بواسطة الشربتلي وفضية الفرق، ثم واصلت تألقها في آسياد جاكرتا 2018 بتحقيقها ذهبية الفرق لقفز الحواجز، وبرونزية الفردي بواسطة الدهامي.