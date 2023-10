ميسي نجم الليلة.. الفائزون بجوائز حفل الكرة الذهبية

رغم أن جائزة الكرة الذهبية كانت شبه محسومة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد قيادته منتخب بلاده للظفر بكأس مونديال قطر، فإن عشاق كرة القدم كانوا ينتظرون الإعلان الرسمي والفائزين الآخرين خلال حفل النسخة الجديدة من جوائز "الكرة الذهبية" العريقة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وكان قائد فريق إنتر ميامي الأميركي، نجم الحفل -أمس- من دون منازع بعد أن عزز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين فوزا بالكرة الذهبية (8 مرات)، متفوقا على النرويجي إيرلينغ هالاند الفائز بالثلاثية مع مانشستر سيتي.

وقال ميسي "لم أكن أتخيل أن أحظى بهذه المسيرة الرائعة مع كل ما حققته من إنجازات والحظ الذي خدمني باللعب مع أفضل فريق في العالم، أفضل فريق في التاريخ. من الرائع الفوز بهذه الجوائز الفردية".

وتابع أن "الفوز بكوبا أميركا وبعدها كأس العالم أمر مذهل.. كل جوائز (الكرة الذهبية) التي حصلت عليها تحمل مكانة خاصة لأسباب مختلفة".

وأوضح ميسي لرويترز "سعيد لنيل هذا التقدير الذي حصلت عليه بفضل ما حققناه (جميعا كلاعبين) مع المنتخب الوطني.. هذا اللقب (كأس العالم) الذي كنا نهدف إليه لسنوات عديدة يجعل الأمر أكثر خصوصية".

وردا على سؤال عما إذا كان سيستمر حتى كأس العالم 2026، قال ميسي "لا أفكر في ذلك الأمر. سأستمتع (بمسيرتي) يوما بيوم.. ستكون هناك بطولة كوبا أميركا أولا في الولايات المتحدة (عام 2024) أما (كأس العالم)، فلا أفكر في الأمر حاليا".

وكان هالاند، أفضل لاعب في أوروبا، أحد أبرز المرشحين للحصول على الكرة الذهبية الأولى له بعد فوزه رفقة السيتي بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وبدلا من الكرة الذهبية، توج "الإعصار النرويجي" بجائزة "غيرد مولر" لأفضل هداف في العالم، بتسجيله 52 هدفا خلال 53 مباراة خاضها مع "السيتيزنز" في جميع المسابقات الموسم الماضي، إلى جانب تسجيله 7 أهداف مع المنتخب النرويجي.

وتوج البولندي روبرت ليفاندوفسكي بأول نسختين للجائزة عامي 2021 و2022.

وفي الحفل نفسه، نالت آيتانا بونماتي لاعبة برشلونة ومنتخب إسبانيا جائزة أفضل لاعبة في العالم.

وقادت بونماتي منتخب بلادها للفوز بكأس العالم للسيدات كما حصدت كل الألقاب الممكنة مع برشلونة الذي نال جائزة أفضل فريق نسائي في العالم.

