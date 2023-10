متفوقا على هالاند ومبابي.. ميسي يظفر بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تحطيم كل الأرقام القياسية وتوج للمرة الثامنة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن عام 2023 على مسرح "شاتيليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، خلال حفل جوائز "الكرة الذهبية" العريقة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

واستحق ميسي الفوز بالجائزة نظرا لبصمته التاريخية مع منتخب بلاده، حينما قادها قبل أقل من عام للتتويج بلقب مونديال قطر 2022 بعد 36 عاما من فوز الفريق بلقبه الثاني في المونديال عام 1986 عندما كان الأسطورة دييجو مارادونا هو النجم المتوج في صفوف الفريق.

Lionel Messi from @InterMiamiCF keeps extending his record with eight Ballon d'Or!

