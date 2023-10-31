شاهد.. حمد الله وبنزيمة يقودان الاتحاد لدور الثمانية بكأس ملك السعودية

تألق المغربي عبد الرزاق حمد الله وزميله الفرنسي كريم بنزيمة ليقودا الاتحاد (حامل لقب دوري المحترفين السعودي لكرة القدم) لبلوغ دور الثمانية بكأس الملك عقب الانتصار كبير بنتيجة 3-صفر على مضيفه الفيحاء.

وفي وقت سابق اليوم، فاز الاتحاد على الفيحاء 3-صفر بينما تغلب الشباب على الفتح 2-1، وفاز التعاون على الوحدة 2-صفر، ليبلغوا دور الثمانية للبطولة أيضا.

وكان حمد الله في قمة تألقه اليوم، وواصل هوايته في تسجيل الأهداف مبادرا بمنح فريقه التقدم في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء بعد تمريرة متقنة من رومارينيو انفرد بها بمرمى الفيحاء، ليرسل الكرة من فوق الحارس نحو الشباك.

وعاد اللاعب المغربي ليهز الشباك من جديد قبل نهاية زمن اللقاء بـ3 دقائق بعد أن اقتنص الكرة داخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة قوية في المرمى.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، أكمل بنزيمة الثلاثية بتسديدة قوية رائعة من داخل منطقة الجزاء لتسكن في سقف الشبكة ليطلق الحكم بعدها صفارة النهاية معلنا انتصار الاتحاد وبلوغه دور الثمانية.

ماني يمنح النصر فوزا قاتلا

قاد الهدف السنغالي ساديو ماني في الوقت الإضافي النصر للفوز على ضيفه الاتفاق 1-صفر، وبلوغ دور الثمانية لكأس الملك في مباراة شهدت معاناة أصحاب الأرض الذين لعبوا بـ10 لاعبين منذ نهاية الشوط الأول.

في الدقيقة 107 من عمر اللقاء، أرسل أيمن يحيى تمريرة عرضية متقنة من الناحية اليسرى لتجد ماني في انتظارها ليودعها الشباك بسهولة ويحتفل بصحبة زملائه وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو بانتصار صعب.

وشهدت الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول تسجيل إندرسون تاليسكا هدفا لصالح النصر، لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد.

لكن تاليسكا طُرد في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع للشوط ذاته بسبب تدخل عنيف ضد لاعب بالاتفاق، بينما طُرد علي هزازي من صفوف الاتفاق بالدقيقة 89 من الزمن الأصلي للمباراة.