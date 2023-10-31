المجر تستضيف مباراتي إسرائيل بتصفيات بطولة أوروبا 2024 أمام سويسرا ورومانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الثلاثاء اختيار المجر لاستضافة المباراتين المقبلتين لإسرائيل ضمن تصفيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

وقرر "يويفا" في وقت سابق تأجيل جميع المباريات المقررة في إسرائيل مطلع الشهر الحالي بسبب الحرب على غزة.

وسيستضيف ملعب بانشو أرينا في فيلكسيت مباراة إسرائيل في تصفيات المجموعة التاسعة ضد سويسرا يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني، وضد رومانيا يوم 18 من الشهر ذاته. وقال اليويفا إن المباراتين لن تشهدا أي حضور جماهيري.

وتستضيف كوسوفو -يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني- إسرائيل التي تملك 11 نقطة من 6 مباريات وتحتل المركز الثالث بالمجموعة.