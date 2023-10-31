السعودي الدوسري يفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا

فاز السعودي سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب آسيوي في كرة القدم لعام 2022، خلال حفل استضافته العاصمة الدوحة اليوم الثلاثاء في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

وتفوّق جناح فريق الهلال السعودي البالغ 32 عاما على منافسيه القطري المعزّ علي، والأسترالي ماثيو ليكي.

الدوسري سادس لاعب سعودي

وأصبح الدوسري سادس لاعب سعودي يتوج بالجائزة، بعد سعيد العويران (1994)، نواف التمياط (2000)، حمد المنتشري (2005)، ياسر القحطاني (2007) وناصر الشمراني (2014).

وبرز الدوسري مع المنتخب خلال مونديال 2022 في قطر، وتحديدا في الفوز التاريخي على الأرجنتين (2-1). حيث سجل هدف الفوز على بطلة العالم من تسديدة رائعة، وأضاف آخر في المباراة التي خسرتها السعودية أمام المكسيك 1-2 بالجولة الثالثة الأخيرة.

لاعب نادي الهلال السعودي سالــــم الدوسري يتوّج بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا للعام 2022 🌟#دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/v1jOEHsSCD — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) October 31, 2023

ورفع الدوسري رصيده إلى 3 أهداف في تاريخ المونديال بعد هدفه الأول في مرمى مصر نسخة 2018 في روسيا، وعادل الرقم القياسي المحلي المسجل باسم مواطنه سامي الجابر بعدد الأهداف في نهائيات كأس العالم.

كما ساهم في تتويج الهلال بلقب الدوري المحلي 2021-2022 وكأس الملك 2022-2023، وبلوغه المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2022 بتسجيله 4 أهداف مع 3 تمريرات حاسمة، والمباراة النهائية لمونديال الأندية العام ذاته في المغرب بتسجيله هدفين في مرمى فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي.

تبقت 45 دقيقة على بداية جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2022 ⏳ — نستذكر معكم 21 هدفًا سجلها سالم الدوسري مع المنتخب السعودي 🤩 pic.twitter.com/ZcLlKbqwjG — المنتخب السعودي (@SaudiNT) October 31, 2023

وكان لاعب السد القطري أكرم عفيف توج بالجائزة للمرة الأخيرة عام 2019 بعدما ساهم في قيادة منتخب بلاده الى لقب كأس آسيا بالإمارات، بينما حجبها الاتحاد القاري بعدها 3 أعوام بعد تفشي ما سميت جائحة "كوفيد-19".

واستضافت قطر حفل النسخة رقم 27 من الجوائز السنوية، وذلك قبيل احتضانها نهائيات كأس آسيا، خلال الفترة من 12 يناير/كانون الثاني حتى 10 فبراير/شباط 2024.