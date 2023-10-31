السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة كأس العالم 2034

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ‭)‬فيفا) اليوم الثلاثاء إن الاتحاد السعودي لكرة القدم هو الجهة الوحيدة التي تقدمت بعرض لاستضافة كأس العالم 2034 بحلول الموعد النهائي المحدد.

وكان الفيفا قد دعا دول آسيا ومنطقة الأوقيانوس لتقديم عروضها لاستضافة هذه البطولة بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وأعلنت السعودية أنها ستتقدم بعرض بعد دقائق فقط من دعوة الفيفا في الرابع من الشهر الحالي.

وقالت أستراليا اليوم إنها لن تتقدم بطلب لاستضافة البطولة تاركة السعودية المرشحة الوحيدة.

وقال بيان الفيفا "كما هو منصوص عليه في لوائح العطاءات التي وافق عليها مجلس الاتحاد الدولي ستقوم إدارة الفيفا بإجراء عمليات تقييم شاملة للعروض المقدمة لتنظيم نسختي 2030 و2034 من كأس العالم وستؤكد اختيار الدول المنظمة بحلول مؤتمر الفيفا المقرر في الربع الرابع لعام 2024".

تلقى FIFA خطابات النوايا لاستضافة نسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™ ◀ https://t.co/PpefDqgz5d pic.twitter.com/QKfB9cWmOa — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) October 31, 2023

وكان الفيفا أعلن في وقت سابق أن الملف المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا هو الوحيد لاستضافة نسخة 2030 بينما ستقام أول 3 مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة.

ومنح الفيفا حق تنظيم كأس العالم 2030 للمغرب والبرتغال وإسبانيا، كما تستضيف أوروغواي والأرجنتين وباراغواي مباريات ضمن الاحتفال بمئوية البطولة.