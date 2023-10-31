رياضة|السعودية

رئيس الفيفا يؤكد استضافة السعودية لكأس العالم 2034

الاتحاد السعودي لكرة القدم يرسل خطاب الترشح الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 المصدر:الاتحاد السعودي
الاتحاد السعودي أرسل في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري خطاب الترشح الرسمي لاستضافة مونديال 2034 (الاتحاد السعودي)
31/10/2023-|آخر تحديث: 31/10/202311:01 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ‭)‬فيفا) اليوم الثلاثاء أن السعودية ستستضيف كأس العالم 2034 لكرة القدم.

وقال إنفانتينو في منشور عبر حسابه الرسمي على إنستغرام إن مجلس الاتحاد الدولي وافق على طلب ترشح السعودية لاستضافة المونديال.

وأعلن الفيفا اليوم الثلاثاء أن الاتحاد السعودي لكرة القدم هو الجهة الوحيدة التي تقدمت بعرض لاستضافة كأس العالم 2034 بحلول الموعد النهائي المحدد.

وكان الفيفا قد دعا دول آسيا ومنطقة الأوقيانوس لتقديم عروضها لاستضافة هذه البطولة بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وأعلنت السعودية أنها ستتقدم بعرض بعد دقائق فقط من دعوة الفيفا في الرابع من الشهر الحالي.

وقالت أستراليا اليوم إنها لن تتقدم بطلب لاستضافة البطولة تاركة السعودية المرشحة الوحيدة.

وقال بيان الفيفا "كما هو منصوص عليه في لوائح العطاءات التي وافق عليها مجلس الاتحاد الدولي ستقوم إدارة الفيفا بإجراء عمليات تقييم شاملة للعروض المقدمة لتنظيم نسختي 2030 و2034 من كأس العالم وستؤكد اختيار الدول المنظمة بحلول مؤتمر الفيفا المقرر في الربع الرابع لعام 2024".

وكان الفيفا أعلن في وقت سابق أن الملف المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا هو الوحيد لاستضافة نسخة 2030 بينما ستقام أول 3 مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة.

ومنح الفيفا حق تنظيم كأس العالم 2030 للمغرب والبرتغال وإسبانيا، كما تستضيف أوروغواي والأرجنتين وباراغواي مباريات ضمن الاحتفال بمئوية البطولة.

المصدر : رويترز