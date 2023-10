كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2023

تعد جائزة "الكرة الذهبية" إحدى أرقى جوائز كرة القدم الفردية التي يمكن أن يفوز بها لاعب كرة قدم كل عام. وتأسست الجائزة المرموقة التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة عام 1956، وقد وصلت إلى النسخة الـ67 في العام الجاري.

ويأمل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفوز بالجائزة الثامنة وقد تكون الأخيرة في مسيرته، وهو رقم قياسي لم يصل إليه أحد من قبل وسيكون من الصعب على الجيل القادم تحقيقه.

ولكن "البولغا" يواجه منافسة من النجمين النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

ولم يحصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي والفائز بالجائزة 5 مرات، على أي ترشيح، في حين دخل الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد) والفرنسي كريم بنزيمة (الفائز بالجائزة العام الماضي وقائد الاتحاد السعودي) دائرة المنافسة.

ويقام حفل توزيع الجوائز الليلة على "مسرح دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس، ومن المقرر أن يبدأ في حوالي الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش (الساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة).

ورغم أن الكرة الذهبية للرجال هي نجمة الحفل من دون منازع، فإن هناك جوائز أخرى ستوزع في الليلة المنتظرة.

فهناك الكرة الذهبية لأفضل لاعبة وجائزة لأفضل حارس في الموسم المنصرم وأيضا "كأس كوبا" لأفضل لاعب تحت 21 عاماً.

فيما يتعلق بفئة السيدات، تبدو المنافسة منحصرة بين لاعبتين إسبانيتين كانتا جزءا من منتخب "الماتادور" الفائز بكأس العالم 2023 في أستراليا ونيوزيلندا، إضافة إلى كونهما من أبرز نجمات فريق برشلونة، وهما أليكسيا بوتيلاس التي تتنافس للحصول على الجائزة الذهبية الثالثة لها على التوالي مع أيتانا بونماتي، التي فازت بجائزة أفضل لاعبة في المونديال وأيضا أفضل لاعبة في أوروبا.

وفيما يتعلق بجائزة أفضل حارس في العالم، سميت على اسم أحد أعظم حراس المرمى في التاريخ وهو الروسي ليف ياشين حارس مرمى منتخب الاتحاد السوفياتي السابق.

أما "كأس كوبا"، التي انطلقت عام 2018، فتسمية هذه الجائزة جاءت تكريما للفرنسي من أصل بولندي ريموند كوبا، الذي لعب لريال مدريد في الخمسينيات وأصبح أول فرنسي يفوز بالكرة الذهبية.

واللاعبون الذين فازوا بالنسخ السابقة هم (في عام 2020 ألغيت الجائزة بسبب جائحة كورونا):

مبابي (2018)

الهولندي ماتياس دي ليخت (2019)

الإسباني بيدري (2021)،

الإسباني غافي (2022)

ومع وجود 10 مرشحين في كل نسخة للفوز بجائزة الفتى الذهبي، يعد النجم الإنجليزي الصاعد جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد، الأوفر حظا للفوز بهذه الجائزة.

كيف يتم تحديد الفائزين بالجوائز؟

تحدد الجوائز المختلفة بطرق مختلفة، حيث يساعد صحفيون ولاعبون سابقون في اختيار الفائزين الأكثر استحقاقًا.