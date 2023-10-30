حادثة إريكسن تتكرر بالدوري الهولندي.. سقوط المهاجم دوست مغشيا عليه والحكم يلغي المباراة

انهار المهاجم المخضرم باس دوست خلال لقاء فريقه نيميجن مع مضيفه ألكمار في الدوري الهولندي لكرة القدم -أمس الأحد- وتلقى علاجا على أرض الملعب.

وقرر حكم المباراة إلغاء اللقاء قبل وقت قصير من النهاية، حيث كانت النتيجة تشير لتقدم نيميجن 2-1 على ألكمار، ولم يعرف بعد ما إذا كانت ستعتمد تلك النتيجة.

وأعلن نادي نيميجن أن اللاعب نقل إلى خارج الملعب لكنه كان واعيا، في حين أظهرت الصور المسعفين وهم يدخلون الملعب ومعهم جهاز مزيل الرجفان، لكن من غير الواضح ما إذا تم استخدامه أم لا.

AZ Alkmaar – NEC Nijmegen maçında Bas Dost bir anda yere yığıldı, çevresi sarıldı. Kötü bir şey olmamasını umuyoruz 🙏🏻 pic.twitter.com/TloFLSGT4n — Football Critix (@footballcritix) October 29, 2023

ويستخدم جهاز مزيل الرجفان لإنقاذ شخص مصاب بتوقف القلب المفاجئ. ويحدث ذلك عادةً عندما يتسبب اضطراب النشاط الكهربائي للقلب في سرعة ضربات القلب بصورة خطيرة وحدوث ضربات قلب سريعة غير منتظمة. فضربات القلب غير المنتظمة هذه تمنع القلب من ضخ الدم بكفاءة مما يتسبب في توقف القلب.

ونشر النادي الهولندي لاحقا بيانا من دوست (34 عاما) على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا)، قال فيه "أنا بخير. المساعدة التي تلقيتها في الملعب كانت رائعة. أنا في المستشفى الآن وأشعر بأنني بحالة جيدة. شكرا لكم. كل الدعم!".

ولم يكن معروفا في البداية ما حدث لدوست بالتحديد، حيث وقع في منتصف الملعب، بينما وقف لاعبو الفريقين حولة لحمايته أثناء علاجه وحتى خروجه من الملعب على محفة.

المهاجم الهولندي باس دوست سقط بشكل مفاجى في أرضية الملعب في مباراة AZ الكمار ضد نيمخين. صمت مُريب في أرضية الملعب.. بنفس لقطة الدنماركي كريستيان إيركسين! 😳😳😳😳😳 pic.twitter.com/KlvCNlXZDz — سلطان الشمري (@SULTANO_91) October 29, 2023

وبحسب صحيفة (دي جيلديرلاندر) الهولندية، كان اللاعب جالسا بالفعل عندما وصل والده إلى غرفة تبديل الملابس.

باس دوست: انا بخير ، كانت المساعدة التي تلقيتها في الميدان رائعة ، انا في المستشفى الآن وأشعر أنني بخير شكراً على كل الدعم 🙌🏻 https://t.co/cPzatmDSvQ pic.twitter.com/SHgbh71I96 — موسى (@MousaQi) October 29, 2023

وتمنى ناديا فولفسبورج وآينتراخت فرانكفورت الألمانيين الشفاء العاجل لدوست، الذي سبق أن دافع عن ألوانهما خلال مسيرته الرياضية.

وجاء في بيان فرانكفورت: "عائلة آينتراخت قلبها معك وتتمنى لك الشفاء التام".

وسقوط دوست ذكّر جماهير كرة القدم بسقوط اللاعب الدانماركي كريستيان إريكسن عام 2021 مغشيا عليه في أرض الملعب في المباراة الافتتاحية لبطولة أوروبا "يورو 2020" بين الدانمارك وفنلندا، في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن.

وقال طبيب المنتخب الدانماركي مارتن بوزين -وقتها- إن قلب إريكسن -الذي تلقى علاجا طبيا طارئا على أرض الملعب قبل نقله إلى المستشفى- توقف وأوضح "فقدناه، وقمنا بإنعاش القلب".

وفي فبراير/شباط 2022، عاد إريكسن إلى الملاعب بقيمص برينتفورد الإنجليزي، بعد أن تمت زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب له، والصيف الماضي انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد.