نيمار يسجل والهلال يهزم ناساجي الإيراني في أبطال آسيا
سجل البرازيلي نيمار أول أهدافه مع فريق الهلال السعودي ليقوده للفوز على مضيفه ناساجي مازانداران الإيراني بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وشهدت أيضا هذه الجولة فوز فريق نافباخور نامانجان الأوزبكي على مومباي سيتي الهندي بثلاثية نظيفة والعين الإماراتي على ضيفه آهال التركماني 4-2 والفيحاء السعودي على ضيفه باختاكور الأوزبكي بهدفين دون رد.
🔚بثنائية الفيحاء يحقق الفوز الأول في آسيا ✅#الفيحاء_باختاكور#دوري_آبطال_آسيا | #SSC pic.twitter.com/VCjk5nGBKo
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 3, 2023
وأنهى الهلال الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه الكسندر ميتروفيتش في الدقيقة الـ18.
🤳🏻 كواليس ثلاثية آسيـا عبر #سناب_الهلال 👇🏽💙https://t.co/9lOeI1p2UQ pic.twitter.com/fplC6fBFnz
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 3, 2023
وشهد هذا الشوط طرد أمير هوشمند لاعب ناساجي مازانداران، وسلمان الفرج لاعب الهلال، في الدقيقة الـ38.
بثلاثية.. الهلال يستعرض في طهران✅#نساجي_الهلال#دوري_آبطال_آسيا | #SSC pic.twitter.com/uaLfYTF6Fx
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 3, 2023
وفي الشوط الثاني، جاء دور البرازيلي نيمار لهز الشباك في الدقيقة الـ58، مسجلا أول أهدافه مع "الزعيم" في المسابقة القارية، ثم أضاف صالح الشهري الهدف الثالث للهلال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع الهلال رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد ناساجي مازانداران عند 3 نقاط في المركز الثالث.