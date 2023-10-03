نيمار يسجل والهلال يهزم ناساجي الإيراني في أبطال آسيا

سجل البرازيلي نيمار أول أهدافه مع فريق الهلال السعودي ليقوده للفوز على مضيفه ناساجي مازانداران الإيراني بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز فريق نافباخور نامانجان الأوزبكي على مومباي سيتي الهندي بثلاثية نظيفة والعين الإماراتي على ضيفه آهال التركماني 4-2 والفيحاء السعودي على ضيفه باختاكور الأوزبكي بهدفين دون رد.

وأنهى الهلال الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه الكسندر ميتروفيتش في الدقيقة الـ18.

وشهد هذا الشوط طرد أمير هوشمند لاعب ناساجي مازانداران، وسلمان الفرج لاعب الهلال، في الدقيقة الـ38.

وفي الشوط الثاني، جاء دور البرازيلي نيمار لهز الشباك في الدقيقة الـ58، مسجلا أول أهدافه مع "الزعيم" في المسابقة القارية، ثم أضاف صالح الشهري الهدف الثالث للهلال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الهلال رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد ناساجي مازانداران عند 3 نقاط في المركز الثالث.