ميسي خارج قائمة أغلى 100 لاعب بالعالم لأول مرة منذ 16 عاما

رغم تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه الأميركي إنتر ميامي وتتويجه بكأس العالم لكرة القدم في قطر نهاية العام الماضي، فإن قيمته السوقية بدأت في الانهيار.

ولأول مرة منذ عام 2007 خرج أسطورة الأرجنتين البالغ من العمر 36 عاما، من قائمة أغلى 100 لاعب، حسب موقع (ترانسفير ماركت) الألماني المتخصص في اقتصاد كرة القدم.

ومع اقتراب ميسي من نهاية مسيرته الكروية، لم يشفع له كونه أكثر اللاعبين تتويجا بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 7 مرات، وأفضل لاعب في الدوري الأميركي والمحترف الأكثر قيمة في تاريخ البطولة، وتراجع إلى المركز 171 في تصنيف القيمة السوقية للاعبين بقيمة بلغت 35 مليون يورو فقط.

ولم يخرج ميسي من قائمة أغلى 100 لاعب منذ موسم 2007-2008 عندما وصلت قيمته السوقية إلى 40 مليون يورو آنذاك، لكنه مرشح الآن للتراجع الحاد بمرور الأيام.

وتتوقف القيمة السوقية للاعب على عدة عوامل، من أبرزها:

العمر

مدى تأثيره في الملعب

مشاركته بالمباريات

ووصلت القيمة السوقية لميسي لأعلى معدل عام 2017 مسجلا 180 مليون يورو، ثم بدأ بعدها في التراجع بمرور السنوات.

ويتصدر النرويجي هالاند والفرنسي كيليان مبابي قائمة القيم السوقية للاعبين بنفس القيمة التي تبلغ 180 مليون يورو.