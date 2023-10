شاهد.. غافي يوبخ ليفاندوفسكي هداف برشلونة

على الرغم من فارق السن الكبير بين الشاب غافي والمخضرم روبرت ليفاندوفسكي لاعبي برشلونة، فإن الأول لم يتردد في توبيخ الثاني بسبب ما اعتبره تقصيرا منه خلال مباراة البارسا ضد إشبيلية في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسلّطت صحيفة "سبورت" الإسبانية الضوء على لقطة خلال مباراة برشلونة وضيفه إشبيلية التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب "مونتجويك" لحساب الجولة الثامنة من الليغا، بدا بعدها غافي غاضبا للغاية من ليفاندوفسكي.

واشتبك غافي (19 عاما) لفظيا مع ليفاندوفسكي (35 عاما) على اعتبار أن "ليفا" ارتكب خطأ في اللحظات الأخيرة من مواجهة إشبيلية يراه غافي "غير ضروري".

ووثق مقطع فيديو ما جرى بين اللاعبين حيث قال غافي "روبرت.. اللعنة.. لا تحتاج لارتكاب خطأ في هذا المكان.. اللعنة يا رجل!".

وترى الصحيفة في غافي بأنه "قائد بلا شارة" مضيفة أنه لا يتردد في إظهار قوة شخصيته على المنافسين وعلى زملائه أيضا حتى ممن هم في ضعف عمره.

وقالت "غافي وبّخ ليفاندوفسكي أحد نجوم برشلونة والذي فاز بالكثير من الألقاب بمسيرته، وهذا مثال آخر على الشخصية القيادية التي تحب الانتصار والتي يقدّمها اللاعب الشاب للفريق".

ويتمتع غافي وليفاندوفسكي بعلاقة قوية وهو ما بدا واضحا في الكثير من المباريات منذ الموسم الماضي 2022-2023 وحتى خارج الملعب وفي التدريبات.

Lewandowski 9️⃣& Gavi 6️⃣the special bond ✨between this two is a true joy to watch😍

it brings tears to my eyes 🥺 pic.twitter.com/sfWo1I3lQt

— Bealish (@Bealish404) September 25, 2023