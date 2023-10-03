رياضة

شاهد.. غافي يوبخ ليفاندوفسكي هداف برشلونة

Soccer Football - LaLiga - FC Barcelona v Real Betis - Estadi Olimpic Lluis Companys, Barcelona, Spain - September 16, 2023 FC Barcelona's Robert Lewandowski celebrates scoring their second goal with Gavi REUTERS/Albert Gea
غافي (فوق): روبرت.. اللعنة.. لا تحتاج لارتكاب خطأ في هذا المكان (رويترز)
3/10/2023

على الرغم من فارق السن الكبير بين الشاب غافي والمخضرم روبرت ليفاندوفسكي لاعبي برشلونة، فإن الأول لم يتردد في توبيخ الثاني بسبب ما اعتبره تقصيرا منه خلال مباراة البارسا ضد إشبيلية في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسلّطت صحيفة "سبورت" الإسبانية الضوء على لقطة خلال مباراة برشلونة وضيفه إشبيلية التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب "مونتجويك" لحساب الجولة الثامنة من الليغا، بدا بعدها غافي غاضبا للغاية من ليفاندوفسكي.

واشتبك غافي (19 عاما) لفظيا مع ليفاندوفسكي (35 عاما) على اعتبار أن "ليفا" ارتكب خطأ في اللحظات الأخيرة من مواجهة إشبيلية يراه غافي "غير ضروري".

ووثق مقطع فيديو ما جرى بين اللاعبين حيث قال غافي "روبرت.. اللعنة.. لا تحتاج لارتكاب خطأ في هذا المكان.. اللعنة يا رجل!".

وترى الصحيفة في غافي بأنه "قائد بلا شارة" مضيفة أنه لا يتردد في إظهار قوة شخصيته على المنافسين وعلى زملائه أيضا حتى ممن هم في ضعف عمره.

وقالت "غافي وبّخ ليفاندوفسكي أحد نجوم برشلونة والذي فاز بالكثير من الألقاب بمسيرته، وهذا مثال آخر على الشخصية القيادية التي تحب الانتصار والتي يقدّمها اللاعب الشاب للفريق".

ويتمتع غافي وليفاندوفسكي بعلاقة قوية وهو ما بدا واضحا في الكثير من المباريات منذ الموسم الماضي 2022-2023 وحتى خارج الملعب وفي التدريبات.

وكان غافي بطل لقطة مميزة أخرى في المباراة الأخيرة بعدما أنقذ فريقه برشلونة من هدف محقق بتصديه لكرة الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس التي كانت في طريقها إلى الشباك.

وشارك غافي في جميع المباريات الثمانية لبرشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم 2023-2024 سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة خلف غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر الذي يملك 21 نقطة.

ويُعتبر غافي واحدا من أهم اللاعبين الشباب ببرشلونة في السنوات الأخيرة، ومنذ صعوده إلى الفريق الأول صيف 2021 أثبت جودته وجاهزيته للدفاع عن ألوان القميص وفاز مع "البلوغرانا" في موسمه الثاني فقط بلقبي الليغا وكأس السوبر الإسباني.

المصدر : مواقع إلكترونية