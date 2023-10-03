شاهد.. غافي يوبخ ليفاندوفسكي هداف برشلونة

على الرغم من فارق السن الكبير بين الشاب غافي والمخضرم روبرت ليفاندوفسكي لاعبي برشلونة، فإن الأول لم يتردد في توبيخ الثاني بسبب ما اعتبره تقصيرا منه خلال مباراة البارسا ضد إشبيلية في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسلّطت صحيفة "سبورت" الإسبانية الضوء على لقطة خلال مباراة برشلونة وضيفه إشبيلية التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب "مونتجويك" لحساب الجولة الثامنة من الليغا، بدا بعدها غافي غاضبا للغاية من ليفاندوفسكي.

واشتبك غافي (19 عاما) لفظيا مع ليفاندوفسكي (35 عاما) على اعتبار أن "ليفا" ارتكب خطأ في اللحظات الأخيرة من مواجهة إشبيلية يراه غافي "غير ضروري".

ووثق مقطع فيديو ما جرى بين اللاعبين حيث قال غافي "روبرت.. اللعنة.. لا تحتاج لارتكاب خطأ في هذا المكان.. اللعنة يا رجل!".

بآخر دقيقة بالمباراة ضد اشبيليه عندما ارتكب ليفاندوفسكي خطأ قريب من المرمى

ابن الـ19 عام غافي يوبخ صاحب الـ36 عام روبيرت ليفاندوفسكي " روبيرت اللعـىْة ، لم يكن عليك ارتكاب الخطأ هنا، اللعـىْة يارجل" pic.twitter.com/VcVTHQO8af — فرانك (@7Fmjd) October 2, 2023

وترى الصحيفة في غافي بأنه "قائد بلا شارة" مضيفة أنه لا يتردد في إظهار قوة شخصيته على المنافسين وعلى زملائه أيضا حتى ممن هم في ضعف عمره.

وقالت "غافي وبّخ ليفاندوفسكي أحد نجوم برشلونة والذي فاز بالكثير من الألقاب بمسيرته، وهذا مثال آخر على الشخصية القيادية التي تحب الانتصار والتي يقدّمها اللاعب الشاب للفريق".

ويتمتع غافي وليفاندوفسكي بعلاقة قوية وهو ما بدا واضحا في الكثير من المباريات منذ الموسم الماضي 2022-2023 وحتى خارج الملعب وفي التدريبات.

Lewandowski 9️⃣& Gavi 6️⃣the special bond ✨between this two is a true joy to watch😍 it brings tears to my eyes 🥺 pic.twitter.com/sfWo1I3lQt — Bealish (@Bealish404) September 25, 2023

وكان غافي بطل لقطة مميزة أخرى في المباراة الأخيرة بعدما أنقذ فريقه برشلونة من هدف محقق بتصديه لكرة الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس التي كانت في طريقها إلى الشباك.

وشارك غافي في جميع المباريات الثمانية لبرشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم 2023-2024 سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

Si esto no es amor… 💙❤️ Gavi salvando un gol con el corazón 🫀#LaLigaHighlights pic.twitter.com/P6AcyhpAxN — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 1, 2023

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة خلف غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر الذي يملك 21 نقطة.

ويُعتبر غافي واحدا من أهم اللاعبين الشباب ببرشلونة في السنوات الأخيرة، ومنذ صعوده إلى الفريق الأول صيف 2021 أثبت جودته وجاهزيته للدفاع عن ألوان القميص وفاز مع "البلوغرانا" في موسمه الثاني فقط بلقبي الليغا وكأس السوبر الإسباني.