ريال مدريد يرد على اتهام رئيسه برشوة الحكام

لم تمر سوى ساعات قليلة على اتهام مفوض شرطة إسباني سابق، رئيس نادي ريال مدريد برشوة حكام كرة القدم "قبل أن يفعل برشلونة ذلك"، حتى رد الريال ببيان رسمي.

وقال خوسيه مانويل فياريخو، وهو مفوض شرطة إسباني سابق، في لقاء مع إذاعة (آر إيه سي 1) الكتالونية إن "فلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد) قام بالفعل برشوة الحكام قبل أن يفعل برشلونة ذلك"، وبرر عدم محاسبته قائلا "إنه لا يمكن المساس به".

ورد ريال مدريد ببيان رسمي، قال فيه إن رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، قرر رفع دعوى قضائية ضد المفوض السابق فياريخو بسبب الاتهامات الكاذبة التي وجهها في محطة الإذاعة الكتالونية.

وتفجرت قضية رشوة الحكام عندما اتهم نادي برشلونة وبعض من مسؤوليه الكبار في 10 مارس/آذار من قِبَل السلطات الإسبانية بـ"الفساد" و"خيانة الأمانة" و"السجلات التجارية المزيفة"، في قضية مدفوعات مالية مشبوهة لخوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد الإسباني لكرة القدم والمتهم بالقضية أيضا.

وداهمت الشرطة الإسبانية، نهاية الشهر الماضي، مقر لجنة حكام كرة القدم الإسبانية، بناء على قرار محكمة برشلونة التي تحقق في القضية.

ووفقا للادعاء، دفع النادي الكتالوني ما مجموعه أكثر من 7.3 ملايين يورو لنيغريرا خلال الفترة من 1994 وحتى 2018.

وانضم ريال مدريد، غريم برشلونة، إلى الدعوى القضائية كطرف متضرر من هذه الرشاوى، وهو ما زاد من حدة التوتر بين الناديين الكبيرين في الأشهر الأخيرة.