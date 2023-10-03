رئيس رابطة الليغا يعلق على اتهام بيريز رئيس ريال مدريد برشوة الحكام

طالب خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، من المفوض السابق في الشرطة خوسيه مانويل فيلاريخو، تقديم أدلة على تورط رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز برشوة الحكام خلال سنوات سابقة.

وفجر فيلاريخو، أزمة جديدة في الكرة الإسبانية اليوم، بعدما أدلى بتصريحات قال فيها إن بيريز -كما هو حال رؤساء أندية أخرى- تورط في رشوة الحكام، لكن جرى التستر على الأمر، بخلاف ما حدث مع غريمه برشلونة.

وظهر فيلاريخو في مقابلة إذاعية مع محطة "راك 1" الإسبانية، تحدث فيها عن ساندرو روسيل رئيس برشلونة الأسبق ورؤساء أندية آخرين حاولوا "شراء الحكام".

Hoy, el excomisario Villarejo ha acusado al Real Madrid de sobornar a los árbitros: "Es imposible judicializar algo en este país que afecte a don Florentino Pérez. Sería un suicida el que se atreva a hacerlo. Es intocable como antes lo fue Botín". pic.twitter.com/LVGIrILXyj — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) October 3, 2023

وردا على سؤال المذيع عن فلورنتينو بيريز أجاب فيلاريخو "في الحقيقة، اكتشف نفس الشيء لكن جرى التستر على الأمر، لا يمكن لأحد أن يلحق الضرر ببيريز. هو شخص لا يمكن المساس به لهذا لم يحدث أي شيء".

كما أكد فيلاريخو متانة العلاقة بين بيريز ووزير الداخلية الإسباني السابق ألفريدو بيريز روبالكابا، وهو الأمر الذي منح رئيس "الملكي" الكثير من القوة وجعل منه شخصا "لا يُمس"، بحسب تصريحات فيلاريخو.

وتعليقا على تلك التصريحات، قال تيباس -بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية- إن "فيلاريخو تحدث عن أمرين، أولهما أن فلورنتينو قام برشوة الحكام، والثاني أنه لا يمكن المساس به، فيما يتعلق بالجزئية الأولى إذا كان لديه دليل فليقدمه".

وأضاف "أما الجزء الثاني من حديثه فهو صحيح. روبالكابا أخبر فيلاريخو بذلك وأنا أصدقه، لأن الجميع يعرف أن هذه هي الحقيقة، كان روبالكابا صديقا لفلورنتينو وهذا ما أعرفه".

🚨 Javier Tebas 'confirma' que Florentino Pérez es "intocable" en España 🗣️ "Que Florentino es intocable, me lo creo. Es 'vox populi' en este país"https://t.co/xQvH4S7g0T — Diario SPORT (@sport) October 3, 2023

وكان نادي ريال مدريد سارع إلى الرد على الاتهامات التي وجهها فيلاريخو لرئيسه، معلنا أنه سيتعامل مع هذا الملف قانونيا وقضائيا.

ونشر ريال مدريد بيانا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت أكد من خلاله أنه سيقاضي فيلاريخو، بعدما أثارت تصريحاته الأخيرة جدلا واسعا.

وقال النادي "الملكي" في بيانه أن "بيريز أعطى توجيهاته برفع دعوى قانونية ضد المفوض السابق فيلاريخو بسبب الاتهامات الكاذبة التي وجهها".

هذه التطورات تأتي في غمرة استعدادات ريال مدريد لمواجهة نابولي بطل الدوري الإيطالي -مساء اليوم- على ملعب دييغو أرماندو مارادونا لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.