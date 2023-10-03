رياضة

الاتحاد السعودي يشيد بقرار إلغاء مباراة الاتحاد وسيباهان بسبب تماثيل بالملعب

A picture obtained by AFP from the Iranian news agency Tasnim on October 2, 2023, shows a bust of slain Revolutionary Guards commander Qasem Soleimani on the pitch at the Naghsh-e-Jahan Stadium in Isfahan during the AFC Champions League Group C football match between Irans Sepahan and Saudi Arabias Al-Ittihad. - The match set to take place in the Iranian city of Isfahan "has been cancelled due to unanticipated and unforeseen circumstances", the AFC Champions League said in a statement, without elaborating. However an official with Saudi side Al Ittihad said a dispute arose after club administrators objected to a bust of Soleimani, who was killed by a US drone strike in 2020. (Photo by MORTEZA SALEHI / AFP)
تمثال لقاسم سليماني في ملعب مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني (مواقع التواصل)
3/10/2023-|آخر تحديث: 3/10/202311:41 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

أشاد الاتحاد السعودي بقرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإلغاء مباراة فريق الاتحاد وسيباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا أمس الاثنين، فيما أوضح بطل السعودية أسباب مغادرته الملعب.

ولم يوضح الاتحاد الآسيوي سبب إلغاء المباراة، واكتفى بالقول إن القرار بسبب "ظروف غير متوقعة".

وذكرت تقارير أن لاعبي الفريق السعودي رفضوا مغادرة غرفة تغيير الملابس بسبب وضع تمثال للجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني عند مدخل الملعب.

وأظهرت صور من الملعب نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تمثالا نصفيا لسليماني خلف المقعد المخصص للحكم الرابع، بالإضافة إلى تمثالين آخرين بجانب مقاعد بدلاء الفريقين.

وكان سليماني قتل في غارة أميركية بطائرة مسيّرة بالقرب من مطار بغداد في يناير/كانون الثاني 2020.

إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني
تماثيل سليماني وضعت في بعض جنبات الملعب (مواقع التواصل)

وأشاد الاتحاد السعودي، في بيان، بـ"حرص" الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على "إقامة المباراة في ظروف مناسبة"، وقال إنه لمس ذلك "عبر المتابعة المستمرة من ممثليه اللذين رافقا نادي الاتحاد إلى إيران".

وأكد الاتحاد السعودي دعمه الكامل لنادي الاتحاد واتخاذ كافة الطرق القانونية لحفظ حقوقه.

وذكرت محطة الإخبارية السعودية أن بعثة الاتحاد "توجهت للمطار للعودة إلى أرض الوطن"، ونشرت مقطعا قصيرا لمغادرة الفريق لملعب المباراة وآخر لوصول البعثة إلى السعودية.

كما نشر نادي الاتحاد صورا للفريق وعلق عليها بأنه في طريقه للعودة إلى جدة.

وأوضح النادي، في بيان، أن مراقب الاتحاد الآسيوي (الطاجيكي إسلاموف دافلاماند) هو من أبلغ الفريق "بعدم إقامة المباراة في موعدها، وأنه يمكنهم المغادرة".

وحظي موقف نادي الاتحاد بتأييد كبير من نجوم المجتمع وكرة القدم ومنهم محمد أبو تريكة نجم المنتخب المصري السابق الذي علق بـ"تحية وتقدير" موقف بطل السعودية.

وفي مطلع الشهر الماضي، أجرى الاتحاد السعودي اتفاقا مع نظيره الإيراني على إقامة مباريات الفرق السعودية والإيرانية في مختلف المسابقات الكروية بنظام الذهاب والإياب بعد اللعب على ملاعب محايدة منذ 2016.

وكان النصر أول فريق سعودي يزور إيران عقب الاتفاق بين الاتحادين حين حلّ ضيفا على بيروزي في دوري الأبطال في 19 سبتمبر/أيلول الماضي.

المصدر : الجزيرة + رويترز