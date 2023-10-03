الاتحاد السعودي يشيد بقرار إلغاء مباراة الاتحاد وسيباهان بسبب تماثيل بالملعب

أشاد الاتحاد السعودي بقرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإلغاء مباراة فريق الاتحاد وسيباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا أمس الاثنين، فيما أوضح بطل السعودية أسباب مغادرته الملعب.

ولم يوضح الاتحاد الآسيوي سبب إلغاء المباراة، واكتفى بالقول إن القرار بسبب "ظروف غير متوقعة".

وذكرت تقارير أن لاعبي الفريق السعودي رفضوا مغادرة غرفة تغيير الملابس بسبب وضع تمثال للجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني عند مدخل الملعب.

وأظهرت صور من الملعب نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تمثالا نصفيا لسليماني خلف المقعد المخصص للحكم الرابع، بالإضافة إلى تمثالين آخرين بجانب مقاعد بدلاء الفريقين.

وكان سليماني قتل في غارة أميركية بطائرة مسيّرة بالقرب من مطار بغداد في يناير/كانون الثاني 2020.

وأشاد الاتحاد السعودي، في بيان، بـ"حرص" الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على "إقامة المباراة في ظروف مناسبة"، وقال إنه لمس ذلك "عبر المتابعة المستمرة من ممثليه اللذين رافقا نادي الاتحاد إلى إيران".

وأكد الاتحاد السعودي دعمه الكامل لنادي الاتحاد واتخاذ كافة الطرق القانونية لحفظ حقوقه.

الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد على دعمه الكامل لممثل الوطن نادي الاتحاد واتخاذ كافة الطرق القانونية لحفظ حقوق النادي. pic.twitter.com/L20jxW7QpJ — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) October 2, 2023

وذكرت محطة الإخبارية السعودية أن بعثة الاتحاد "توجهت للمطار للعودة إلى أرض الوطن"، ونشرت مقطعا قصيرا لمغادرة الفريق لملعب المباراة وآخر لوصول البعثة إلى السعودية.

فيديو | بعثة #الاتحاد تغادر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بعد عودتها لأرض الوطن 🇸🇦#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/tGFzDsO1VB — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) October 2, 2023

كما نشر نادي الاتحاد صورا للفريق وعلق عليها بأنه في طريقه للعودة إلى جدة.

صور | بعثة الفريق الكروي الأول متجهة إلى جدة 🛫 pic.twitter.com/TyTSrW1mXk — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 2, 2023

وأوضح النادي، في بيان، أن مراقب الاتحاد الآسيوي (الطاجيكي إسلاموف دافلاماند) هو من أبلغ الفريق "بعدم إقامة المباراة في موعدها، وأنه يمكنهم المغادرة".

وحظي موقف نادي الاتحاد بتأييد كبير من نجوم المجتمع وكرة القدم ومنهم محمد أبو تريكة نجم المنتخب المصري السابق الذي علق بـ"تحية وتقدير" موقف بطل السعودية.

والله تاريخي يا العميد ..هكذا تسجل المواقف التاريخية…نادي الاتحاد السعودي تحية تقدير واحترام 👍 — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) October 2, 2023

موقف غير مُستغرب من ( نادي الوطن ) 🇸🇦

أبيض وجه من أول وتالي ياعميد @ittihad #الإتحاد 💛🖤 — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) October 2, 2023

وفي مطلع الشهر الماضي، أجرى الاتحاد السعودي اتفاقا مع نظيره الإيراني على إقامة مباريات الفرق السعودية والإيرانية في مختلف المسابقات الكروية بنظام الذهاب والإياب بعد اللعب على ملاعب محايدة منذ 2016.

وكان النصر أول فريق سعودي يزور إيران عقب الاتفاق بين الاتحادين حين حلّ ضيفا على بيروزي في دوري الأبطال في 19 سبتمبر/أيلول الماضي.