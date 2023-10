"اضطررت للقول إن ميسي أفضل لاعب بالعالم".. بواتينع لاعب برشلونة السابق يعترف بالكذب

كشف الغاني كيفن برينس بواتينغ اللاعب السابق لبرشلونة عن بعض التصريحات التي أُجبر على قولها أثناء الفترة القصيرة التي ارتدى فيها قميص النادي الإسباني.

وانتقل بواتينغ إلى برشلونة في يناير/كانون الثاني 2019 قادما من ساسولو الإيطالي على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2018-2019، في صفقة أثارت حيرة ودهشة المتابعين وقتها.

وحل اللاعب المعتزل في أغسطس/آب الماضي ضيفا على بودكاست ريو فرديناند، وتطرق إلى فترة وجوده في برشلونة، واعترف بأن جماهير النادي "الكتالوني" ستكرهه بسبب صراحته ووضوحه، بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

🤥 BOATENG desvela que MINTIÓ en su PRESENTACIÓN con el BARÇA.

😠"Los fans del Barça me van a odiar, pero yo era del Madrid. Me dijeron que nunca lo dijese porque no podrían jugar conmigo".

🗣️ VÍA 'VIBE with FIVE'. pic.twitter.com/FFD31SxVFt

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 3, 2023