"اضطررت للقول إن ميسي أفضل لاعب بالعالم".. بواتينع لاعب برشلونة السابق يعترف بالكذب

كشف الغاني كيفن برينس بواتينغ اللاعب السابق لبرشلونة عن بعض التصريحات التي أُجبر على قولها أثناء الفترة القصيرة التي ارتدى فيها قميص النادي الإسباني.

وانتقل بواتينغ إلى برشلونة في يناير/كانون الثاني 2019 قادما من ساسولو الإيطالي على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2018-2019، في صفقة أثارت حيرة ودهشة المتابعين وقتها.

وحل اللاعب المعتزل في أغسطس/آب الماضي ضيفا على بودكاست ريو فرديناند، وتطرق إلى فترة وجوده في برشلونة، واعترف بأن جماهير النادي "الكتالوني" ستكرهه بسبب صراحته ووضوحه، بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

🤥 BOATENG desvela que MINTIÓ en su PRESENTACIÓN con el BARÇA. 😠"Los fans del Barça me van a odiar, pero yo era del Madrid. Me dijeron que nunca lo dijese porque no podrían jugar conmigo". 🗣️ VÍA 'VIBE with FIVE'. pic.twitter.com/FFD31SxVFt — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 3, 2023

وقال بواتينغ "سألوني في مؤتمر تقديمي كلاعب في برشلونة عن الفرق التي أشجعها، فأجبت هيرتا برلين حيث المدينة التي وُلدت فيها، وبعد ذلك برشلونة، لكن في الحقيقة جماهير برشلونة ستكرهني لأنني أشجع ريال مدريد".

وأضاف "عندما لعبت لفريق لاس بالماس (2017-2018) قلت إن أفضل لاعب في العالم هو كريستيانو رونالدو، وعندما سألوني عن النادي المفضل أجبت ريال مدريد".

وتابع بواتينغ "بعدما وقعت لبرشلونة سألوني: ما هو ناديك المفضل؟ أجبت: برشلونة، ومن أفضل لاعب في العالم؟ قلت: ميسي، إنها واحدة من أكاذيبي الكبيرة لأنني عادة ما أقول الحقيقة، كنت مضطرا للكذب من أجل أن ألعب".

وتطرق اللاعب المعتزل إلى حوار دار بينه وبين ميسي يبين مدى حجم التنافس الهائل بين "البرغوث" والدون"، والذي استمر لأكثر من 15 عاما وما زال حتى الآن رغم رحيل الثنائي عن أوروبا، إذ انتقل ميسي إلى إنتر ميامي الأميركي، ووقّع رونالدو للنصر السعودي.

وواصل بواتينغ "انظر إلى ميسي، إنه قائد، هو لاعب لا يتكلم ولا يحتاج إلى الكلام، لأنه يفعل ذلك في الملعب، تحدثت معه ذات مرة، فسألني عما إذا ما كان صعبا عليه تسجيل الكثير من الأهداف في إيطاليا حين كان رونالدو في يوفنتوس، فقلت له: ستسجل أينما تريد، فأنت ميسي".

وختم عن التنافس بين ميسي ورونالدو "إنهما يحترمان بعضهما البعض كثيرا، لكني أخبرته في ما بعد أن التسجيل في إيطاليا سيكون أكثر صعوبة، لأن الاهتمام هناك بالحفاظ على نظافة الشباك أكثر من التسجيل".

يذكر أن بواتينغ لعب مع برشلونة 4 مباريات فقط بواقع 303 دقائق لم يسجل فيها أو يصنع أي هدف، فيما نال بطاقة صفراء وحيدة، لكنه توج بلقب "الليغا" في ذلك الموسم.