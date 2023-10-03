أبطال أوروبا.. سوسيداد يتصدر مجموعته وبراغا يصعق يونيون برلين

انفرد فريق ريال سوسيداد بصدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على مضيفه سالزبورج النمساوي بهدفين دون رد في الجولة الثانية من المسابقة، فيما قلب سبورتنغ براغا البرتغالي الطاولة على مضيفه يونيون برلين الألماني.

وسجل هدفي ريال سوسيداد ميكيل أويارزابال (7) وبرايس مينديز (27)

ورفع ريال سوسيداد رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا، حيث تعادل مع إنتر ميلان الإيطالي 1-1 في الجولة الماضية.

وتوقف رصيد سالبورج عند 3 نقاط فقط، كان قد جمعها من فوزه على بنفيكا البرتغالي بهدفين دون رد في الجولة الأولى.

وفي المجموعة الثالثة، فرط فريق يونيون برلين الألماني في تقدمه بهدفين نظيفين أمام ضيفه سبورتينغ براغا البرتغالي وخسر 2-3.

وتقدم يونيون برلين بهدفين نظيفين أحرزهما شيرالدو بيكر (3 و37) قبل أن يسجل سيكو نياكاتي هدفا في الدقيقة الـ41 لفريق سبورتينغ براغا لينتهي الشوط الأول بتقدم يونيون برلين 2-1.

وفي الشوط الثاني، سجل براغا هدفين عن طريق بروما وأندري كاسترو (51) والرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وظل فريق يونيون برلين بلا رصيد في قاع الترتيب، حيث إن هذه الخسارة هي الثانية للفريق بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام ريال مدريد الإسباني بهدف نظيف في الوقت القاتل أيضا.

في المقابل، حصد براغا أول 3 نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، حيث خسر في الجولة الأولى أمام نابولي 1-2.