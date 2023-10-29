ليفربول يهزم نوتنغهام وصلاح يسجل للمباراة الرابعة على التوالي

واصل النجم المصري محمد صلاح هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي بمختلف المسابقات، ليقود فريقه ليفربول للفوز 3-صفر على ضيفه نوتنغهام فورست، اليوم الأحد، في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز إيفرتون على مضيفه ويستهام يونايتد 1-صفر، وأستون فيلا على ضيفه لوتون تاون 3-1، فيما تعادل برايتون مع ضيفه فولهام 1-1.

وعلى ملعب (أنفيلد)، معقل ليفربول، كلل البرتغالي ديوغو جوتا هجمة مرتدة سريعة ليفتتح التسجيل في الدقيقة 31 واحتفل برفع قميص زميله لويس دياز، الذي غاب عن المباراة بعد اختطاف والديه في كولومبيا مسقط رأسه.

وجاء الهدف الثاني بعد عمل جماعي رائع خلخل دفاع فورست قبل أن يلعب دومينيك سوبوسلاي الكرة إلى زميله الأوروغواياني داروين نونيز الذي أسكنها الشباك في الدقيقة 34.

ووسط سيطرة الريدز على الشوط الثاني، استغل صلاح خطأ من حارس الخصم ليختتم الثلاثية في الدقيقة 77 ويواصل التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي.

⚽️🔥 محمد صلاح يُسجل الهدف الثالث لليفربول بعد خطأ فادح من حارس نوتينغهام فورست#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ليفربول_نوتنغهام #PremierLeague pic.twitter.com/cApB7oaTuL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 29, 2023

وكان صلاح أحرز هدفين في مرمى كل من برايتون وإيفرتون في الجولتين الماضيتين بالدوري الإنجليزي، قبل أن يضيف هدفا في شباك تولوز الفرنسي ببطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي.

وبهذا الهدف، رفع صلاح رصيده التهديفي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 8 أهداف، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة الهدافين خلال هذا الموسم مع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، نجم توتنهام هوتسبير، فيما يتربع النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي على الصدارة (11 هدفا).

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق فوزه السابع هذا الموسم بالبطولة مقابل تعادلين وخسارة وحيدة، إلى 23 نقطة في المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.

في المقابل، توقف رصيد نوتنغهام، الذي تلقى خسارته الرابعة في المسابقة هذا الموسم، مقابل فوزين و4 تعادلات، عند 10 نقاط في المركز الـ15.