بالفيديو.. هالاند يحسم ديربي مانشستر وليفربول في معركة صدارة البريميرليغ

حسم النجم النرويجي إرلينغ هالاند ديربي مانشستر لصالح سيتي حامل اللقب بتسجيله ثنائية وتمريره كرة حاسمة في الفوز على يونايتد 3-0، اليوم الأحد، في ملعب "أولد ترافورد".

يأتي هذا فيما بقي ليفربول في قلب معركة الصدارة بفوزه السابع على حساب ضيفه نوتنغهام فورست 3-0، في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التي واصل فيها النجم المصري محمد صلاح هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي بمختلف المسابقات.

في مواجهة الديربي، كان هالاند النجم المطلق بتسجيله الهدفين اللذين منحا فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا انتصاره الثامن، رافعا رصيده الى 24 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن توتنهام المتصدر والأهداف عن وصيفه أرسنال الثاني.

وفي المقابل وبعد 3 انتصارات متتالية محليا وقاريا، عاد يونايتد لينتكس بهزيمة خامسة في 10 مباريات بالدوري حتى الآن، فتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الثامن ما يزيد الضغط على مدربه الهولندي إريك تن هاغ.

وجاء الشوط الأول حماسيا ومليئا بالفرص التي بدأها سيتي عبر رأسية لفيل فودن ومتابعة لهالاند تألق الحارس الكاميروني أندري أونانا في صدهما (8)، ثم كرر الأمر إثر ركنية وتسديدة لجاك غريليش (20) قبل أن ينحني في مواجهة ركلة جزاء نفذها هالاند بعد خطأ من الدانماركي راسموس هويلوند على الإسباني رودري، ونجح النرويجي في ترجمتها.

وهذه المرة الأولى التي ينال فيها سيتي ركلة جزاء على ملعب "أولد ترافورد" وفق موقع "أوبتا" للإحصاءات.

وبعد خطأ في تمرير الكرة من فودن، كاد يونايتد يخطف التعادل عبر برونو فرنانديز بعد تمريرة من هويلوند، لكن محاولة البرتغالي مرت قريبة جدا من القائم (32)، قبل أن يرد سيتي بركلة حرة نفذها الأرجنتيني خوليان ألفاريز وتألق أونانا في صدها (38).

وانتهى الشوط الأول بصدتين رائعتين للحارسين البرازيلي إيدرسون وأونانا، الأول في وجه تسديدة الأسكتلندي سكوت ماكتوميني بعد تمريرة من ماركوس راشفورد (1+45)، والثاني في وجه رأسية لهالاند طار لها لإبعادها (4+45).

لكن الحارس الكاميروني انحنى في مستهل الشوط الثاني أمام رأسية أخرى لهالاند إثر عرضية من البرتغالي برناردو سيلفا (49)، ليرفع النرويجي رصيده إلى 11 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين.

وكان سيتي قريبا من الهدف الثالث بفرصتين لغريليش (56) وبرناردو سيلفا (65) تألق أونانا في صدهما، ثم ردّ يونايتد بفرصة لراشفورد بعد تمريرة رائعة من الدانماركي كريستيان إريكسن لكن الكرة مرت قريبة جدا من القائم (68).

وعاد أونانا للتألق في وجه هالاند الذي حاول وضع الكرة من فوق الكاميروني بعد تمريرة من غريليش (70)، قبل أن ينحني في النهاية أمام فودن الذي وصلته الكرة من النرويجي على طبق من فضة بعد تسديدة لرودري تألق الحارس الكاميروني في صدها (80).

فوز ليفربول وصلاح يسجل للمباراة الرابعة على التوالي

واصل النجم المصري محمد صلاح هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي بمختلف المسابقات، ليقود فريقه ليفربول للفوز 3-صفر على ضيفه نوتنغهام فورست، اليوم الأحد، في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز إيفرتون على مضيفه ويستهام يونايتد 1-صفر، وأستون فيلا على ضيفه لوتون تاون 3-1، فيما تعادل برايتون مع ضيفه فولهام 1-1.

وعلى ملعب (أنفيلد)، معقل ليفربول، كلل البرتغالي ديوغو جوتا هجمة مرتدة سريعة ليفتتح التسجيل في الدقيقة 31 واحتفل برفع قميص زميله لويس دياز، الذي غاب عن المباراة بعد اختطاف والديه في كولومبيا مسقط رأسه.

وجاء الهدف الثاني بعد عمل جماعي رائع خلخل دفاع فورست قبل أن يلعب دومينيك سوبوسلاي الكرة إلى زميله الأوروغواياني داروين نونيز الذي أسكنها الشباك في الدقيقة 34.

ووسط سيطرة الريدز على الشوط الثاني، استغل صلاح خطأ من حارس الخصم ليختتم الثلاثية في الدقيقة 77 ويواصل التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي.

⚽️🔥 محمد صلاح يُسجل الهدف الثالث لليفربول بعد خطأ فادح من حارس نوتينغهام فورست#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ليفربول_نوتنغهام #PremierLeague pic.twitter.com/cApB7oaTuL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 29, 2023

وكان صلاح أحرز هدفين في مرمى كل من برايتون وإيفرتون في الجولتين الماضيتين بالدوري الإنجليزي، قبل أن يضيف هدفا في شباك تولوز الفرنسي ببطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي.

وبهذا الهدف، رفع صلاح رصيده التهديفي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 8 أهداف، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة الهدافين خلال هذا الموسم مع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، نجم توتنهام هوتسبير، بعد المتصدر هالاند.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق فوزه السابع هذا الموسم بالبطولة مقابل تعادلين وخسارة وحيدة، إلى 23 نقطة في المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.

في المقابل، توقف رصيد نوتنغهام، الذي تلقى خسارته الرابعة في المسابقة هذا الموسم، مقابل فوزين و4 تعادلات، عند 10 نقاط في المركز الـ15.