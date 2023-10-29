شاهد.. الوداد المغربي يهزم الترجي التونسي بذهاب قبل نهائي الدوري الأفريقي

سجل هشام بوسفيان -الأحد- هدفا ليفوز الوداد البيضاوي المغربي 1-0 على ضيفه الترجي التونسي على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الأفريقي لكرة القدم.

ويحتاج وصيف بطل دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية إلى تجنب الهزيمة أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب في تونس في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لبلوغ نهائي البطولة المستحدثة من الاتحاد الأفريقي (كاف).

وأرسل بوسفيان تمريرة عرضية خدعت حارس الترجي المعز بن شريفية في الدقيقة الـ59 وسكنت شباكه.

وسيطر الوداد على المباراة، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص الثمينة التي قد يندم عليها كثيرا في مباراة العودة بتونس.

ومرت ضربة رأس من الشرقي البحري بجوار القائم الأيسر خلال منتصف الشوط، قبل أن تفتقد ضربة رأس من أيوب العملود الدقة وتمر بجوار القائم نفسه في الدقيقة الـ36، وبعدها حاول أمين أبو الفتح، لكن المعز بن شريفية تصدى لتسديدته بنجاح.

وجاءت أول فرص الترجي حين حاول رودريغيز بضربة رأس أبعدها يوسف المطيع حارس الوداد بنجاح قبل 4 دقائق من الاستراحة.

ووقفت العارضة أمام محاولة الوداد التسجيل مرة أخرى بعد تقدمه مباشرة، حيث ردت ضربة رأس من البحري لتحرمه من جعل النتيجة 2-صفر.

وبحث لاعبو الترجي عن التعادل، وسدد غيث الوهابي من مدى قريب، لكن الحارس يوسف المطيع سيطر على الكرة قبل 20 دقيقة من النهاية.

ويلعب الفائز من هذه المواجهة في النهائي أمام الفائز من مواجهة الأهلي وماميلودي صن داونز من جنوب أفريقيا.

وخسر الأهلي (بطل دوري أبطال أفريقيا) 1-صفر أمام مضيفه صن داونز في وقت سابق اليوم.