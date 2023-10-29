شاهد.. الأهلي المصري يخسر أمام صن داونز بذهاب قبل نهائي الدوري الأفريقي

استقبل الأهلي هدفا في الشوط الثاني ليخسر صفر-1 من مضيفه ماميلودي صن داونز في ذهاب الدور قبل النهائي، للنسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم اليوم الأحد.

وسجل ثابيلو ماسيكو هدف اللقاء الوحيد لبطل جنوب أفريقيا، بتسديدة قوية أخفق الحارس محمد الشناوي في التصدي لها.

وتقام مباراة الإياب في العاصمة المصرية القاهرة يوم الأربعاء المقبل.

هدددددف! صن داونز يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي ⚽🔥 صن داونز 1 × 0 الأهلي#صن_داونز_الاهلي #دوري_كرة_القدم_الأفريقي | #SSC pic.twitter.com/wRcY9cBp9V — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 29, 2023

وهدد الأهلي مرمى صاحب الأرض مبكرا، بتسديدة قوية من محمد مجدي (أفشة)، أمسكها الحارس رونوين وليامز.

وبعد فترة من الهدوء، هدد صن داونز مرمى الحارس الشناوي أثناء صحوته في منتصف الشوط الأول.

وأطلق ريفالدو كوتزي تسديدة زاحفة مرّت بجوار القائم في الدقيقة 23 قبل 6 دقائق من تنفيذ أوبري موديبا ركلة حرة، مرت فوق العارضة العلوية.

وجاءت أخطر فرص فريق المدرب رولاني موكوينا، بضربة رأس من ماسيكو أبعدها الحارس الشناوي ببراعة، بعد نصف ساعة من اللعب.

وحاول موديبا مجددا وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة الثانية، من الوقت بدل الضائع.

ومنح ماسيكو التقدم لصن داونز بتسديدة متقنة من مسافة بعيدة، استقرت في الزاوية العكسية للشناوي بعد 7 دقائق من الاستراحة.

وكاد محمد عبد المنعم أن يعادل للأهلي سريعا بعدما حصل على ضربة رأس من أليو ديانغ، لكنه لعبها فوق العارضة من مدى قريب.

وحاول تيبوهو موكوينا وسدد من بعيد، لكن الشناوي أمسك بالكرة بنجاح قبل 16 دقيقة من النهاية.