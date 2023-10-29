اختطاف والدي الكولومبي دياز نجم ليفربول والشرطة تحرر والدته

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، اليوم الأحد، أن الشرطة نجحت في تحرير والدة نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب كولومبيا لكرة القدم لويس دياز عقب اختطافها وزوجها الذي قالت إن البحث جار عنه هو الآخر.

وقال بيترو على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" إنه خلال عملية الإنقاذ في بارانكاس (شمال كولومبيا) "تم تحرير والدة لويس دياز ونواصل البحث عن الأب".

وذكرت وسائل الإعلام الكولومبية أن والدي الجناح الأيسر البالغ 26 عاما، كانا في محطة وقود ببلدتهما، في مقاطعة لاغواخيرا، عندما اقترب منهما مسلحون على دراجات نارية.

وقال مدير الشرطة العام وليام سالامانكا بعد محادثة هاتفية مع والدة اللاعب حسب مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل "بفضل الخطة التي نفذتها الشرطة في وقت قياسي عثرنا بالفعل على الأم سالمة معافاة ونواصل البحث بنشاط عن الأب".

وذكرت الهيئة المكلفة بالتحقيق أنه "منذ علم مكتب المدعي العام بحادثة الاختطاف يعمل المدعون العامون والشرطة والجنود على تحديد مكان وجود هؤلاء الأشخاص وتحديد المسؤولين عن ذلك".

وأعلن سالامانكا نشر عناصر من المخابرات وإقامة نقاط تفتيش.

وقال الجيش إن مروحية عسكرية من طراز بلاك هوك تحلق فوق المنطقة للعثور على الخاطفين ووالد اللاعب.

ونشرت الشرطة الكولومبية صورة تعرض فيها مكافأة قدرها 200 مليون بيزو كولومبي (حوالي 50 ألف دولار) مقابل معلومات تتعلق باختطاف والد دياز.

وكان والد نجم ليفربول مدربا متطوعا في مدرسة كرة القدم الوحيدة في بارانكاس، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها حوالي 38 ألف نسمة حيث ظهر ابنه لأول مرة.

ولم يصدر بعد تعليق على عملية الاختطاف من قبل النجم دياز الذي يلعب مع ليفربول منذ عام 2022 عندما انتقل إلى صفوفه قادما من بورتو البرتغالي مقابل 60 مليون يورو.

وأصدر ليفربول بيانا رسميا اليوم بشأن تعرض عائلة دياز للاختطاف بكولومبيا، وقال "يؤكد النادي أنه على علم بالأزمة المتعلقة بعائلة دياز، ونتمسك بأمل كبير أن يتم حل هذه المسألة بأمان وفي أقرب فرصة ممكنة. في هذه الأثناء، ستظل رعاية مصالح اللاعب هي أولويتنا المباشرة".

وتقديرا لظروفه، استبعد دياز من تشكيلة ليفربول لمواجهة نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم، وقال المدرب يورغن كلوب إن جميع من بالنادي يشعر بالقلق تجاه الأمر.