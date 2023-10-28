هدف خرافي وثلاثية لكين.. بايرن ميونخ يكتسح دارمشتات ويتصدر البوندسليغا

انتزع بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، وذلك عقب فوزه الكاسح على ضيفه دارمشتات بثمانية أهداف نظيفة -اليوم السبت- في منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

وشهدت المباراة عودة مانويل نوير قائد الفريق وحارس مرماه بعد غياب طويل، حيث تعود آخر مشاركة له حينما لعب مع المنتخب الألماني في مواجهة كوستاريكا في ختام دور المجموعات بكأس العالم في مونديال قطر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل أن يتعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

ورفع الفريق البافاري رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن باير ليفركوزن الذي يلعب غدا مع فرايبورغ في الجولة ذاتها.

وبعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي، سجل أهداف البايرن كل من هاري كين ثلاثية بينها هدف عالمي في الدقائق الـ51 والـ69 والـ88 على الترتيب، وليروي ساني (56 و64) وتوماس مولر (71) وجمالا موسيالا (60 و76).

وضمن منافسات الجولة ذاتها، حقق هوفنهايم فوزا مثيرا على أرض شتوتغارت بنتيجة 3-2.

وفي مباراة أخرى فاز فيردر بريمن على ضيفه يونيون برلين بهدفين دون رد. كما تغلب بوروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه هايدنهايم 2-1.