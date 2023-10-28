بعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد.. أنشيلوتي يكشف عن مفتاح الفوز وتشافي غاضب

أثنى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على نجمه الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام بعد قيادة النادي الملكي للفوز على ملعب برشلونة 2-1 -اليوم السبت- في كلاسيكو الدوري الإسباني، في حين أكد الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب البرسا أن فريقه لم يستحق الخسارة.

وتقدم الألماني الدولي إلكاي جوندوجان بهدف لبرشلونة في الدقيقة السادسة وأدرك بيلينغهام التعادل للريال في الدقيقة الـ68 ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة وخطف هدف الفوز للنادي الملكي.

ورفع الريال رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة وتوقف رصيد برشلونة عند 24 نقطة في المركز الثالث.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لريال مدريد "كان بيلينغهام حاسما، سجل الهدف الاول بشكل رائع، وكان ذكيا في الهدف الثاني".

وتابع ""يدهشنا مستواه، ولاسيما فاعليته، يحاول دائما الوصول من الخلف، ما أدهشنا اليوم هو تسديدته، لأنه لا يسجل الكثير من الأهداف من على حافة منطقة الجزاء وقد سجل اليوم هدفا رائعا، يمكنه الوصول إلى 20 أو 25 هدفا بسهولة، لا نفكر فيه كمهاجم، ولكنه مهم جدا بالنسبة لنا، يسجل الكثير من الأهداف، ولكننا نتوقع أيضا الأهداف من المهاجمين".

وأضاف "يبدو مخضرما، سلوكه جيد جدا، كلما اقترب من المنطقة كان ذلك أفضل له، هو اللاعب الذي أحدث الفارق اليوم".

وكشف -خلال المؤتمر الصحفي عقب المبارة- أن "مفتاح المباراة كان السلوك الذي كان مختلفا في الشوطين الأول والثاني، في الشوط الأول كنا فريقا ضعيفا وبطيئا يفتقر للشراسة، أما الشوط الثاني، فقد جاء على العكس تماما، كنا أكثر وحدة وقوة وشراسة".

وأشاد أنشيلوتي -الذي وصل إلى المباراة رقم "250" على رأس الجهاز الفني للريال- بلاعبه الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش (38 عاما)، وقال "غيّر الديناميكية، امتلكنا المزيد من السيطرة على الكرة، تراجع ضغط برشلونة بعد الدقيقة 60، ولاسيما بعد الشوط الأول، ديناميكية الاستحواذ تغيرت مع دخول لوكا، بعد ذلك، كان بيلينجهام فاعلا جدا، سجل هدفا رائعا ثم كان ذكيا جدا في الثاني".

وختم أن "غايتنا لم تكن التعادل، بل محاولة الفوز، هدف التعادل غيرالديناميكية، إذ منحنا المزيد من القوة بينما أضعف برشلونة، الذي كان يلعب بشكل أفضل حتى تلك اللحظة، هي 3 نقاط في ملعب صعب جدا، لعبنا مباريات كثيرة خارج الديار، خضنا 7 مباريات في الدوري الإسباني، 5 منها كانت في غاية الصعوبة، جدول المباريات تطلّب منا الكثير، وقدمنا أداءً جيدا".

وتحدث أنشيلوتي عن حكم المباراة قائلا "إذا لم يتم الحديث عنه فهذا يعني أنه قام بعمل جيد للغاية، إنه من بين أفضل الحكام في أوروبا، كان جيدا جدا وهادئا للغاية، كانت مباراة صحيحة للغاية لكلا الفريقين، مع الكثير من اللعب النظيف، يجب أن يكون الأمر كذلك في هذا النوع من المباريات، والاحترام يجب أن يكون من الطرفين".

"محبطون وغاضبون"

في المقابل، يشعر تشافي هيرنانديز، مدرب البرسا أن خسارة فريقه "غير عادلة"، مشيرا إلى أن أداء الفريق تطور، وقدم مباراة جيدة ولكن المشكلة كانت أمام المرمى.

وقال تشافي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي :" إنه عار. كنا غير محظوظين في المباراة، لم نستحق الخسارة. نحن محبطون وغاضبون ولكن علينا المضي قدما".

وأضاف "طورنا من طريقة لعبنا، وقدمنا مباراة جيدة وكنا نستحق أكثر. ولكن هذه هي كرة القدم : عندما لا تستغل الفرص التي تتاح، من الممكن أن تعاقب عليها".

وأردف أنه "قدمنا 60 دقيقة جيدة للغاية، ولكن بعدها هبط الأداء، ربما بسبب الإرهاق. ما خططنا له نفذ بشكل جيد، ولكن مفتاح المباراة كان أمام المرمى، لو كنا أحرزنا الهدف الثاني لكانت الأمور سارت بشكل مختلف".

ورغم الخسارة، كان مدرب برشلونة حريصا على التطلع للمستقبل، وقال إنه "يجب علينا فقط التركيز في مباراة ريال سوسيداد الآن، وأن نتعافى ونحصل على الراحة. يجب أن نعالج الأخطاء التي وقعنا فيها، حتى مع كوننا لا نستحق الخسارة وكان بإمكاننا الفوز".