العنصرية ضد فينيسيوس تحط بالكلاسيكو.. اللاعب مستفز أم أنها عادة ملاعب الليغا؟

مرة جديدة، تسلط الأضواء على النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ليس لأهدافه أو مهاراته وأدائه بل على أنه ضحية للعنصرية المتنقلة في الملاعب الأوروبية والتي حطت اليوم في الكلاسيكو بين برشلونة والريال في الليغا.

وقالت صحيفة "ماركا" المدريدية أن عددا من جماهير البرسا وخلال استبدال اللاعب في الدقيقة الأخيرة من المباراة شتموه ووصفوه بالقرد كما أظهر الفيديو الذي نشرته الصحيفة الإسبانية جسما يشبه الموزة ولكنها لم تحسم هذا الأمر بشكل نهائي وأشارت إلى أنه قد يكون ورقة أو شيئا من البلاستيك لونه أصفر.

ولكن ما لم تكشفه ماركا، ظهر بفيديوهات وصور أخرى، تُظهر "فيني" -الذي وصل لمباراته الـ150 بقميص الملكي- وهو يستفز الجماهير في آخر دقائق المباراة وكانت النتيجة تشير إلى تقدم "الملكي" 2-1 وتأخر بالخروج من المباراة مما اضطر الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن يمسكه بيده ويخرجه ويوصله إلى دكة البدلاء.

Vinicius was taking too long to walk off the pitch after being substituted so Carlo Ancelotti took his hand and helped him off so the game could continue.

