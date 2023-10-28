البريميرليغ.. أرسنال يكتسح شيفيلد وتشلسي يخسر مجددا

اكتسح أرسنال ضيفه شيفيلد يونايتد بخماسية نظيفة -اليوم السبت- ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وفي الجولة نفسها خسر تشلسي أمام ضيفه برينتفورد بهدفين نظيفين.

وكان المهاجم إدوارد نيكتياه أفضل لاعب في المباراة بتسجيله 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق 28 و50 و58، فيما أضاف فابيو فييرا الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة الـ88.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل تاكييرو تومياسو الهدف الخامس لأرسنال.

ورفع أرسنال رصيده إلى 24 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق نقطتين خلف توتنهام المتصدر، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة فقط في المركز الـ20 والأخير.

وفي مباراة ثانية، واصل فريق تشلسي نتائجه المتذبذبة وخسر أمام ضيفه برينتفورد بهدفين نظيفين سجلهما إيثان بينوك في الدقيقة الـ58، ثم أضاف بريان مبيومو الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتوقف رصيد تشلسي عند 12 نقطة في المركز الـ11، وهذه الخسارة الثالثة للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلها.

وفي المقابل، رفع برينتفورد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ10، محققا انتصاره الثاني على التوالي، والثالث بشكل عام في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في 3 مباريات والتعادل في أربعة.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز بورنموث على بيرنلي 2-1.