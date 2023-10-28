البريميرليغ.. أرسنال يكتسح شيفيلد وتشلسي يخسر مجددا
اكتسح أرسنال ضيفه شيفيلد يونايتد بخماسية نظيفة -اليوم السبت- ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وفي الجولة نفسها خسر تشلسي أمام ضيفه برينتفورد بهدفين نظيفين.
وكان المهاجم إدوارد نيكتياه أفضل لاعب في المباراة بتسجيله 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق 28 و50 و58، فيما أضاف فابيو فييرا الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة الـ88.
نكيتياه يمنح التقدم لأرسنال#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#EPL pic.twitter.com/nJ8mY7LJYt
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 28, 2023
نكيتياه يسجل هدفه الثاني لأرسنال#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#EPL pic.twitter.com/zySLMB63hS
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 28, 2023
وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل تاكييرو تومياسو الهدف الخامس لأرسنال.
ورفع أرسنال رصيده إلى 24 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق نقطتين خلف توتنهام المتصدر، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة فقط في المركز الـ20 والأخير.
وفي مباراة ثانية، واصل فريق تشلسي نتائجه المتذبذبة وخسر أمام ضيفه برينتفورد بهدفين نظيفين سجلهما إيثان بينوك في الدقيقة الـ58، ثم أضاف بريان مبيومو الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
⚽️ برينتفورد يفتتح التسجيل برأسية إيثان بينوك#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #تشلسي_برينتفورد #PremierLeague pic.twitter.com/XgwK1rAVX1
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 28, 2023
⚽️😲 اندفاع الحارس روبرت سانشيز نحو الهجوم يُكلف تشيلسي الهدف الثاني#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #تشلسي_برينتفورد#PremierLeague pic.twitter.com/45sacsPiS6
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 28, 2023
وتوقف رصيد تشلسي عند 12 نقطة في المركز الـ11، وهذه الخسارة الثالثة للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلها.
وفي المقابل، رفع برينتفورد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ10، محققا انتصاره الثاني على التوالي، والثالث بشكل عام في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في 3 مباريات والتعادل في أربعة.
وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز بورنموث على بيرنلي 2-1.