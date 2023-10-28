استخدمه لوصف زميله أونانا.. رمز تعبيري لغوريلا يثير أزمة للأرجنتيني غارناتشو مع الاتحاد الإنجليزي

دافع الكاميروني الدولي أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي عن زميله الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو بعد أن استخدم الأخير رمزا تعبيريا على شكل غوريلا في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي كان موجها إلى أونانا.

ونشر غارناتشو (19 عاما) صورة للاعبين يهنئون أونانا بعد تصديه لضربة جزاء خلال فوز مانشستر على كوبنهاغن الدانماركي بهدف نظيف يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، وأبقى آمال "المانيو" قائمة في العبور إلى ثمن نهائي المسابقة القارية الأم.

وأكد أونانا عبر حسابه على إنستغرام أنه يتفهم تصرف غارناتشو.

وأضاف أن "الناس لا يمكنهم أن يختاروا الشيء الذي يشعرني بالإهانة، أعرف تماما ما قصده غارناتشو، القوة والصلابة، يجب عدم تضخيم الأمور".

ونشر أونانا صورة له وهو يحتضن زميله الأرجنتيني الشاب.

🔴🇦🇷 FA have been investigating into Garnacho’s social media post in which he used gorilla emojis over a picture of Andre Onana's penalty save. 🇨🇲 Onana replies: “People can’t choose what I should be offended by. Garnacho meant power and strenght. This should go no further”. pic.twitter.com/k6kea9Iwgz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 26, 2023

بدوره، أكد الهولندي إريك تن هاغ أنه "غير قلق بشأن إيقاف غارناتشو في هذه اللحظة"، وتابع "نحن نتحدث مع اتحاد كرة القدم، لكن ما ترونه وأستطيع أن أؤكده هو أننا معا، نحن متحدون، وقد رأيتم ذلك في منشور أندريه أونانا".

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إنه اطلع على منشور غارناتشو على وسائل التواصل الاجتماعي وإنه يحقق في الأمر.

You people are weird on this earth. So Bernardo Silva tweeted a childhood photo of Mendy alongside the mascot of Spanish chocolate conguitos and said "guess who?" Mendy laughing, responded"1-0". But the vigilantes came for Silva. Crying where there is no harm done or intended. pic.twitter.com/DsBDRkuYR6 — Frank (@el_shinkafi) September 22, 2019

يشار إلى أنه في عام 2019 أوقف برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي لمباراة واحدة وغرامة قدرها 50 ألف جنيه إسترليني بعد أن قبلت لجنة الاتحاد الإنجليزي أنه "لم يكن ينوي" أن تكون تغريدة عن زميله بنيامين ميندي "عنصرية".

وقارن سيلفا زميله ميندي بالشخصية الموجودة على علبة لأحد أنواع الشوكولاتة متوفرة في إسبانيا والبرتغال.

وفي عام 2021 أوقف إدينسون كافاني مهاجم يونايتد 3 مباريات وغرامة قدرها 100 ألف جنيه إسترليني بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يحتوي على عبارة إسبانية مسيئة.