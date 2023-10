استخدمه لوصف زميله أونانا.. رمز تعبيري لغوريلا يثير أزمة للأرجنتيني غارناتشو مع الاتحاد الإنجليزي

دافع الكاميروني الدولي أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي عن زميله الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو بعد أن استخدم الأخير رمزا تعبيريا على شكل غوريلا في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي كان موجها إلى أونانا.

ونشر غارناتشو (19 عاما) صورة للاعبين يهنئون أونانا بعد تصديه لضربة جزاء خلال فوز مانشستر على كوبنهاغن الدانماركي بهدف نظيف يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، وأبقى آمال "المانيو" قائمة في العبور إلى ثمن نهائي المسابقة القارية الأم.

وأكد أونانا عبر حسابه على إنستغرام أنه يتفهم تصرف غارناتشو.

وأضاف أن "الناس لا يمكنهم أن يختاروا الشيء الذي يشعرني بالإهانة، أعرف تماما ما قصده غارناتشو، القوة والصلابة، يجب عدم تضخيم الأمور".

ونشر أونانا صورة له وهو يحتضن زميله الأرجنتيني الشاب.

🔴🇦🇷 FA have been investigating into Garnacho’s social media post in which he used gorilla emojis over a picture of Andre Onana's penalty save.

🇨🇲 Onana replies: “People can’t choose what I should be offended by. Garnacho meant power and strenght. This should go no further”. pic.twitter.com/k6kea9Iwgz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 26, 2023