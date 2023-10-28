كلاسيكو برشلونة وريال مدريد.. بيلينغهام يحلق والأمين جمال يحطم الأرقام

لم يكن الهدف القاتل الذي سجله الإنجليزي جود بيلينغهام، هداف ريال مدريد، في مرمى برشلونة هو الأمر الاستثنائي الوحيد في كلاسيكو الليغا اليوم، بل هناك أرقام استثنائية سجلت في هذه القمة المنتظرة.

فالأمين جمال حطم رقما قياسيا عمره 82 عاما، بعد أن أصبح بعمر الـ16 عاما و107 أيام، أصغر لاعب يلعب في كلاسيكو بتاريخ الليغا، متجاوزًا الرقم القياسي السابق لفيسنتي مارتينيز في أكتوبر/تشرين الأول 1941، الذي واجه ريال مدريد بعمر 16 عاما و280 يومًا. وجمال بات أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ الدوري الإسباني.

وبالعودة إلى الدولي الإنجليزي بيلينغهام، فإنه دخل قائمة مصغرة من صفوة المهاجمين في تاريخ كرة القدم، ليصبح رابع لاعب -بعد كل من البرازيليين روماريو (موسم 1993-1994) والظاهرة رونالدو (موسم 1996-1997) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (2022-2023)- من الذين سجلوا 10 أهداف في أول 10 جولات يخوضونها في الليغا، كما أنه أول لاعب من ريال مدريد يسجل ثنائية بأول كلاسيكو له في الليغا، وأول لاعب من الريال يسجل في أول مباراة بالليغا وأول مواجهة في دوري الأبطال وأول كلاسيكو.

إضافة إلى أن "بيلي" فاز في آخر 16 مباراة رسمية وسجل فيها الإنجليزي 10 أهداف مع ريال مدريد و6 مع دورتموند، وثنائيته في مرمى البرسا وهي الثالثة له هذا الموسم، كانت حاسمة في منح الفوز وصدارة الليغا للميرينغي، وبهدفه الأول من هذه الثنائية سجل "جود" هدف الكلاسكيو رقم ألف وهدف الريال رقم "300" في مرمى برشلونة بتاريخ الليغا.

وأرقام الشاب البالغ من العمر 20 عاما، تؤكد صحة خيار فلورنتينو بيريز، رئيس الريال، التعاقد معه مقابل أكثر من 100 مليون دولار له، فهو هداف الدوري الإسباني بـ10 أهداف، إضافة إلى ذلك، أسهم "جود" بشكل مباشر في 18 هدفا في 15 مباراة خاضها مع "لوس بلانكوس" ومنتخب بلاده منذ بداية الموسم الحالي.

وشكلت مشاركة الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش في الكلاسيكو حدثا فريدا في مسيرته الكروية وهو وصوله إلى المباراة رقم 500 بالقميص "الأبيض" معادلا رقم كارلس بويول القائد السابق للبرسا بينها 32 مباراة في الكلاسيكو وهو أكثر لاعب في التشكيلة الحالية للريال يخوض هذا العدد من المباريات ضد البرسا.