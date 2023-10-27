فلسطين وغزة.. تحية استثنائية من جماهير الترجي وجماهير الوداد تزلزل مدرجات الملعب

تفوقت جماهير الترجي التونسي، على نفسها وقدمت التحية إلى فلسطين وغزة بطريقة استثنائية، لا تزال حديث الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وذلك في فوز فريقها -أمس- بثلاثية نظيفة على "تي بي مازيمبي" من الكونغو الديمقراطية، في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وعوّض الترجي بفوزه الخميس على أرضه خسارته بهدف نظيف أمام منافسه في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما قبل 5 أيام بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وضرب الترجي موعدا عربيا في نصف نهائي منتظر مع الوداد البيضاوي المغربي، وصيف النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي تخطى إنييمبا النيجيري برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي مدرجات ملعب رادس في ضواحي العاصمة تونس، كانت لافتة التيفو التي رفعتها جماهير "شيخ الأندية التونسية" عبارة عن صورة للمهندس التونسي الشهيد محمد الزواري الذي قُتل بطلقات نارية أمام منزله في مدينة صفاقس (جنوبي تونس)، بمسدس كاتم للصوت في 15 ديسمبر/كانون الأول 2016.

رفعت صورة "الزواري".. جماهير الترجي الرياضي التونسي ترفع أعلامًا ولافتات تدعم الفلسطينيين خلال مباراة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي في ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي #غزة | #تونس pic.twitter.com/D3F0tFOhqj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 26, 2023

وعقب اغتياله، نعته حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مؤكدة انتماءه لـ"كتائب الشهيد عز الدين القسام"، وقالت إنه كان المهندس المشرف على مشروع تطوير صناعة الطائرات من دون طيار والغواصات ذاتية التحكم.

وإضافة إلى صورة الزواري برزت الكوفية والملثم الذي يرمز إلى المقاومة ناهيك عن آلاف الأعلام الفلسطينية التي كست مدرجات الملعب والهتافات التي لم تتوقف طيلة فترة المباراة.

وعلى ملعب (محمد الخامس) بمدينة الدار البيضاء، زلزلت جماهير الوداد المغربي مدرجاته وبوحت أصواتهم بالهتافات دعما لفلسطين وغزة وسط غابة من أعلام فلسطين والأوشحة والكوفيات في مدرجات الملعب.