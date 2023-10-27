الهلال يهزم الأهلي ويعزز صدارته للدوري السعودي

عزز الهلال صدارته لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على الأهلي 3-1 -الجمعة- ضمن منافسات الجولة الـ11 من المسابقة.

ورفع الهلال رصيده إلى 29 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 22 نقطة في المركز الخامس.

وتقدم الأهلي في الدقيقة الأولى عن طريق ميلينكوفيتش سافيتش، وهذا الهدف هو الأسرع في تاريخ مواجهات الفريقين.

وتسلم ميلينكوفيتش سافيتش تمريرة طويلة من كاليدو كوليبالي على صدره، وسدد في المرمى من مسافة قريبة في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

وكتبت رابطة الدوري عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن "هدف سافيتش أسرع هدف في تاريخ مواجهات الهلال والأهلي حيث استغرق 45 ثانية فقط"، قبل أن يضيف أليكساندر ميتروفيتش -الذي أهدر ركلة جزاء- الهدف الثاني للهلال في الدقيقة الـ37.

وفي الدقيقة الـ58 سجل ألان سان ماكسيمان الهدف الوحيد للأهلي، فيما سجل زميله روجر إيبانيز الهدف الثالث للهلال بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ84.