أبطال أوروبا.. سان جيرمان يكتسح ميلان ودورتموند يصعق نيوكاسل

تصدر باريس سان جيرمان الفرنسي المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الكبير على ضيفه ميلان الإيطالي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمسابقة القارية الأم.

ورفع باريس رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد ميلان عند نقطتين في المركز الرابع والأخير.

وتقدم باريس عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة الـ32، قبل أن يضيف راندل كولو مواني الهدف الثاني في الدقيقة الـ52.

وفي الدقيقة الـ89 سجل "لي كانغ إن" الهدف الثالث للفريق الباريسي.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، حقق بوروسيا دورتموند الألماني فوزا ثمينا على مضيفه نيوكاسل الإنجليزي بهدف نظيف سجله فيليكس نيمشا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع دورتموند رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن نيوكاسل صاحب المركز الثالث.

هالاند المنقذ

وفي المجموعة السابعة، أحرز النجم النرويجي إيرلينج هالاند هدفين، قاد بهما فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي للحفاظ على العلامة الكاملة حتى الآن في المجموعة.

وفاز مانشستر سيتي 3- 1 على مضيفه يونغ بويز السويسري، وفي نفس المجموعة فاز لايبزيغ الألماني على ضيفه النجم الأحمر الصربي بالنتيجة ذاتها.

وعزز مانشستر سيتي (حامل اللقب) موقعه في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، عقب فوزه في جميع مبارياته الثلاث الأولى، ليصبح قريبا من الصعود للأدوار الإقصائية في المسابقة.

وتواجد لايبزيغ في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما تجمد رصيد يونج بويز وريد ستار عند نقطة واحدة، ليظلا في المركزين الثالث والرابع على التوالي في المجموعة.

وبادر مانشستر سيتي بالتسجيل عن طريق مانويل أكانجي في الدقيقة الـ48، قبل أن يتعادل يونج بويز سريعا بواسطة ميشاك إيليا في الدقيقة الـ52.

ولعب هالاند دور المنقذ لمانشستر سيتي، بعدما أحرز الهدفين الثاني والثالث للفريق السماوي في الدقيقتين الـ67 من ركلة جزاء، والـ86.

من جانبه، أنعش لايبزج آماله في الصعود لدور الـ16 للبطولة، عقب فوزه الثمين والمستحق 3-1 على ضيفه ريد ستار، الفائز باللقب عام 1991.

وسجل ثلاثية الفريق الألماني، ديفيد راوم (12)، وتشافي سيمونز (59) وداني أولمو (70)، فيما سجل ماركو ستامنيك هدف الفريق الصربي الوحيد في الدقيقة الـ70.

مجموعة معقدة

وفي المجموعة الخامسة، عجز أتلتيكو مدريد عن استعادة صدارة المجموعة وسقط في فخ التعادل 2-2 مع مضيفه سلتيك الأسكتلندي، وفي المجموعة ذاتها، هزم فينورد روتردام ضيفه لاتسيو الإيطالي 3-1.

أرسين فينغر: "المجموعة الخامسة معقدة وفاينورد فريق قوي جداً"#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/B0HBfIUIcL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 25, 2023

وتصدر فينورد المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، فيما احتل لاتسيو المركز الثالث بأربع نقاط، وبقي سلتيك في ذيل الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

وتقدم سيلتيك بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق الياباني كيوجو فوروهاشي، لكن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان منح التعادل لأتلتيكو في الدقيقة الـ25.

وسرعان ما عاد سيلتيك للتقدم من جديد، عقب تسجيل الهندوراسي لويس بالما الهدف الثاني للفريق الأسكتلندي في الدقيقة الـ28، غير أن ألفارو موراتا أحرز هدف التعادل لأتلتيكو في الدقيقة الـ53.

وأنهى أتلتيكو مدريد المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه رودريغو دي بول في الدقيقة 82 لحصوله على الإنذار الثاني، ليخفق أصحاب الأرض في استغلال النقص العددي في صفوف الضيوف.

برشلونة متصدر وبورتو يكتسح

وفي المجموعة الثامنة، اكتسح بورتو البرتغالي مضيفه رويال أنتويرب البلجيكي 4-1، وفي نفس حقق برشلونة الإسباني فوزا صعبا على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 2-1.

ورفع بورتو رصيده إلى 6 نقاط لينفرد بالمركز الثاني في المجموعة، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر برشلونة، فيما تلقى رويال أنتويرب خسارته الثالثة ليتذيل ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط، ويحتل شاختار المركز الثالث بثلاث نقاط.

وتقدم الفريق البلجيكي عن طريق الحسن يوسف في الدقيقة الـ37، قبل أن يسجل الفريق البرتغالي رباعية عبر إيفانلسون (46 و69 و84) وستيفن أوستاكيو (54).