كل الطرق تنقل الكرة الذهبية الثامنة إلى منزل ميسي

يقول الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو إن كل المؤشرات تؤكد أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيحصل على الكرة الذهبية الثامنة في مسيرته الاثنين المقبل.

ومن المفترض أن يُعلن عن اسم الفائز بالجائزة الفردية المرموقة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة في حفل سيقام في 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في مسرح "دو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكان الإعلامي الأرجنتيني دوبل أماريلا كشف أن "ميسي وعائلته والمقربين منه إضافة إلى مسؤولين من فريق إنتر ميامي حجزوا بالفعل رحلة إلى باريس".

وتابع "يمكننا أن نؤكد أن كل شيء جاهز ليفوز ميسي بالكرة الذهبية الثامنة".

وضمت قائمة المرشحين للجائزة هذا العام 30 لاعبا، ويحظى مانشستر سيتي الإنجليزي المتوج بالثلاثية التاريخية بنصيب كبير من المقاعد في القائمة، حيث تضم القائمة 6 من لاعبي الفريق.

ومع اقتراب موعد الحفل تصب معظم التكهنات في صالح ميسي -الذي قاد منتخب بلاده للفوز بمونديال قطر 2022- والنجم النرويجي إيرلينغ هالاند هداف "السيتيزنز"، والذي سجل أكثر من 50 هدفا في مختلف المسابقات.

ويقول الظاهرة البرازيلية رونالدو إن "الكرة الذهبية يجب أن تمنح لميسي من دون أدنى شك، ما فعله في مونديال 2022 كان استثنائيا، يذكرني بالأداء الأسطوري لكل من مارادونا وبيليه في كأس العالم".

وفي السياق نفسه، تحدث الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي "قلت دائما إنه يجب أن تكون هناك نسختان للكرة الذهبية، واحدة لميسي ثم ننظر إلى الآخرين، وبالتالي يتعين على هالاند الفوز، نعم".

وتابع أنه "يجب تخصيص فئة خاصة لميسي في جائزة الكرة الذهبية"، وذلك لدى سؤاله عن رأيه في من سيفوز بجائزة هذه العام، "الليو" أم هالاند؟

وسبق لغوارديولا أن أشرف على تدريب ميسي في صفوف برشلونة، في حين يلعب هالاند في صفوف فريقه حاليا.

وقال غوارديولا "فاز (هالاند) بالثلاثية وسجل 50 هدفا".

وتابع "أسوأ موسم لميسي هو الأفضل للآخرين، كلاهما (ميسي وهالاند) يستحقان ذلك (الفوز بالكرة الذهبية)، ماذا بوسعي أن أقول؟".