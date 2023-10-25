سلتيك الأسكتلندي يطلب من جماهيره عدم رفع أعلام فلسطين ولافتات مؤيدة لها

طالبت إدارة نادي سلتيك الأسكتلندي من جماهيرها عدم إحضار الأعلام واللافتات المؤيدة والداعمة لفلسطين في مباراة الفريق ضد ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، والتي تُجرى الليلة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأصدر النادي نداء لجماهيره في يوم المباراة بعد أن شجعت جماهير على "رفع علم فلسطين بشجاعة" دعما لغزة، والتي تتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من أسبوعين خلّف أكثر من 5 آلاف شهيد وعشرات آلاف الجرحى.

وجاء في بيان سلتيك "شهدنا الموت والعنف والدمار في الأراضي المقدسة في الأسابيع الأخيرة، حيث قُتل وجُرح وتشرد آلاف الأشخاص من الرجال والنساء والأطفال".

وأضاف البيان -الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)- اليوم الأربعاء "نشهد مأساة ذات حجم مروع، ومع استمرار الأمر يصلي الجميع في سلتيك من أجل جميع الضحايا".

وشدد سلتيك في بيانه "في ظل هذه الخلفية من الصراع والألم يمكن للرياضة أن تعزز السلام وتظهر الإنسانية والتعاطف مع جميع الذين ما زالوا يعانون".

وأوضح "بالنسبة لمباراة النادي في دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد هذا المساء سيرتدي لاعبو سلتيك وأتلتيكو مدريد والجهاز الفني شارات سوداء، كإظهار للاحترام والدعم لجميع المتضررين من الصراع".

ولطالما كان هناك قسم من مشجعي سلتيك مرتبطين بالقضية الفلسطينية، حيث سبق أن تعرض النادي لعقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب رفع الجماهير لافتات أو أعلام تظهر الدعم لفلسطين.

ورفعت أعداد كبيرة من مشجعي سلتيك أعلام فلسطين قبل مباراة الفريق ضد مضيفه هارتس -الأحد الماضي- في الدوري الأسكتلندي، وتعتزم مجموعة من الجماهير تكرار الأمر أمام أتلتيكو، وهو ما ينذر بوقوع صدام بينها وبين مجلس إدارة النادي.

وتعد جماهير سلتيك أول المتضامنين في الملاعب بعد عملية طوفان الأقصى، إذ رفعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أعلام فلسطين في مدرجات ملعبها ورفعت لافتتين كُتب على الأولى "الحرية لفلسطين"، و"النصر للمقاومة" في فوز "سلتيك" على ضيفه كيلمارنوك في الدوري الأسكتلندي.

Green Brigade proudly flying Palestinian flags before today's Celtic – Kilmarnock game pic.twitter.com/VZP8zcu6pk — The Fast Lovin' Sin-Soaked Heathen (@fast_sin) October 7, 2023

ورغم أن هذا النادي يضم لاعبا إسرائيليا يُدعى ليل عبادة فإن تضامنه مع فلسطين وقضيتها ليس جديدا، ففي 17 أغسطس/آب 2016 رفع عدد من مشجعي النادي الأعلام الفلسطينية في مدرجات ملعب النادي خلال مباراة فريقهم ضد نادي "هابوئيل بئر السبع" الإسرائيلي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، وذلك للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ضد الممارسات الإسرائيلية، مما جعل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتهم النادي بـ"رفع راية غير مشروعة، ويهدد باتخاذ عقوبات تأديبية في حقه".

يذكر أن سلتيك يتذيل ترتيب المجموعة الخامسة بلا رصيد من النقاط عقب خسارته في أول جولتين أمام فينورد روتردام الهولندي ولاتسيو الإيطالي.